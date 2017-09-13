Zağnosspor, yeni sezona hazır

TRABZON (AA) - Bayanlar Hentbol Süper Lig takımlarından Zağnosspor, 6 oyuncuyu transfer ederken, iç transferde de 10 oyuncu ile sözleşme yeniledi.

Trabzon 19 Mayıs Spor Salonunda düzenlenen imza törenine, kulüp başkanı Abdülaziz Baş, başkan yardımcıları Osman Zaman, Sezgin Üstün, asbaşkan Mehmet Gültekin Paslı, genel sayman Barış Sancak ile oyuncular katıldı.

Yeni sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa'da Challenge Kupası olmak üzere üç ayrı kulvarda yarışacak olan kırmızı-mavi-beyazlı ekip, Ardeşen GSK'dan Duygu Sakallı, Tanja Vlaskalic, Adana Şakirpaşa'dan Adrijana Miskovic, RK Jagodina'dan Itana Cavlovic, Sırbistan A Milli Takım oyuncusu Jovana Bartosic Atanaskovic ile Üsküdar Belediyesinden Buse Taçyıldız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Zağnosspor, iç transferde ise Serpil Çapar, Serpil Abdioğlu, Betül Yılmaz, Yağmur Toprak, Sevginur Bektaş, Gökçe Afşar, Lidija Horvat, Martina Pavic, Sanja Vlaskalic, Tetiana Kyriushyna ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.





- "Önemli oyuncuları kadromuza kattık"





Kulüp başkan yardımcısı Osman Zaman, burada yaptığı konuşmada, 2017-2018 sezonunun ilk haftasında sahalarında 16 Eylül Cumartesi günü Kastamonu Belediyesi ile karşılaşacaklarını anımsattı.

Taraftarlara destek çağrısında bulunan Zaman, Zağnosspor'un Trabzon'un tanıtımı için gerek Türkiye'de, gerek Avrupa'da önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

Zaman, yeni sezonda kentin desteğini yanlarında görmek istediklerini vurgulayarak, "Bu sezon Trabzon'u Avrupa'da temsil edecek olan takım olma özelliğini de taşıyoruz. Geride bıraktığımız sezonda da Avrupa'da mücadele etmemize rağmen çok yalnız bırakıldık. Beklediğimiz desteği göremedik. Kentin vizyonuna önemli katkılar sağlayan ve bu yıl üzerindeki yükün daha da ağırlaştığı takımımız için, başta Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi olmak üzere, ticaret sanayi odası, kaymakamlık ve sivil toplum örgütlerinin yanımızda olmasını, destek vermesini bekliyoruz." diye konuştu.

Sporseverleri hafta sonu oynayacakları karşılaşmaya da davet eden Zaman, şöyle devam etti:

"Maçın biletli olmadığını ve ücretsiz izlenebileceğini de özellikle hatırlatmak isterim. Bu yıl hem Türkiye'de hem Avrupa'da ses getirebilmek adına önemli oyuncuları kadromuza kattık. Biz elimizden geleni başkan ve yönetimimizle birlikte gerçekleştiriyoruz, aynı şekilde kentimizin de elinden geleni yapmasını bekliyoruz. Yeni sezonun başta camiamıza ve tüm hentbol camiasını hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Centilmenliğin ön planda olduğu, kazasız belasız bir lig olmasını temenni ediyorum. Tüm takımlara başarılar diliyorum."



