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Zeljeznicar, Saraybosna'yı yendi

- Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nin 16. haftasında oynanan derbi maçta, ev sahibi Zeljeznicar, Saraybosna'yı 2-1 mağlup etti

Zeljeznicar, Saraybosna'yı yendi


SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nin 16. haftasında oynanan derbi maçta, ev sahibi Zeljeznicar, Saraybosna'yı 2-1 yendi.

Dün yapılması gereken ancak yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen 113. Saraybosna derbisi, Grbavica Stadı'nda oynandı.

Ev sahibi Zeljeznicar, 24. dakikada Goran Zakaric'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı, bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda da rakibinden daha etkili olan Zeljeznicar, 76. dakikada Sinan Ramovic'in golü ile skoru 2-0 yaptı.

Konuk takım, 86. dakikada Amar Rahmanovic'in golü ile farkı bire indirse de Zeljeznicar sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Aldığı galibiyetle Zeljeznicar puanını 35'e yükselterek haftayı ikinci sırada kapatırken, 29 puanlı Saraybosna dördüncü sırada kaldı.

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Bosna HersekDerbi MaçFutbolSaraybosnaZeljeznicar
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