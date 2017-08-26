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Zengibar Karakucak Güreşleri

- Malatya'nın Darende ilçesinde 64'üncüsü düzenlenen organizasyonda açılış töreninin ardından, güreş müsabakalarına geçildi

Zengibar Karakucak Güreşleri


MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde 64'üncüsü düzenlenen Zengibar Karakucak Güreşleri başladı.

Darende Güreş Sahası’nda düzenlenen etkinliğin açılışı, Kur’an-ı Kerim okunup, dua edilerek yapıldı.

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, burada yaptığı konuşmada, er meydanına Kırpınar başpehlivanlarının da bulunduğu 400 güreşçinin çıkacağını söyledi.

Doğunun Kırkpınar'ı olma yolunda, uzun yıllardır yapılan güreşlerin önemli bir kültürel değer olduğunu ifade eden Eser, Somuncu Baba ve Hulusi Efendi'nin diyarında vatanına milletine hizmet edecek yiğitler yetiştiğini belirtti.

Konuşmaların ardından güreş müsabakaları başladı.

Organizasyona eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, eski AK Parti Malatya Milletvekili Hüseyin Cemal Akın, Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, ilçe belediye başkanları ve protokol üyeleri de katıldı.


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DarendeGüreşMalatyaZengibar Karakucak Güreşleri
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