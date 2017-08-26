MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde bu yıl 64'üncüsü düzenlenen Zengibar Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı Serdar Böke oldu.

Darende Güreş Sahası'nda yıldızlar ve büyükler kategorisinde 460 pehlivanın katılımıyla düzenlenen organizasyonda, başpehlivanlık için Çorumlu Hüseyin Gündüz ile Kahramanmaraşlı Serdar Böke finalde karşılaştı. Çekişmeli geçen müsabakada rakibini yenen Böke, başpehlivan oldu.

Başpehlivan Böke, yaptığı açıklamada, kendisi için ayrı bir önemi olan Somuncu Baba Hazretleri'nin diyarında güreşmekten dolayı ayrıca mutlu olduğunu söyledi.

Bu yıl farklı yerlerde düzenlenen çeşitli karakucak güreşlerinde başpehlivan olduğunu hatırlatan Böke, "40 dakika gibi uzun süren bir final maçı oldu. Yorulduk ama çok güzel bir müsabaka oldu. Finale gelene kadar güreşen tüm rakiplerimi tebrik ediyorum." dedi.

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser ise yaptığı açıklamada, hemşehrilerinin güreşe doyduğunu belirterek, ata sporu olan karakucak güreşlerini gelecek nesillere aktarmak ve gurbetteki Darendeliler ile bir araya gelmek için bu etkinliği organize ettiklerini söyledi.

Güreş ağalığını 40 bin lirayla iş adamı Hasan Bişgin aldı.

Konuşmaların ardından dereceye giren güreşçilere çeşitli hediye ve ödülleri verildi.