Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İşte Yumuktepe gerçeği
İşte Yumuktepe gerçeği
Baklavaya fıstık zammı
Baklavaya fıstık zammı
İhracatçılar Katar yolcusu
İhracatçılar Katar yolcusu
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha

Zengibar Karakucak Güreşleri

- Başpehlivanlığı Serdar Böke kazandı

Zengibar Karakucak Güreşleri

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde bu yıl 64'üncüsü düzenlenen Zengibar Karakucak Güreşleri'nin başpehlivanı Serdar Böke oldu.

Darende Güreş Sahası'nda yıldızlar ve büyükler kategorisinde 460 pehlivanın katılımıyla düzenlenen organizasyonda, başpehlivanlık için Çorumlu Hüseyin Gündüz ile Kahramanmaraşlı Serdar Böke finalde karşılaştı. Çekişmeli geçen müsabakada rakibini yenen Böke, başpehlivan oldu.

Başpehlivan Böke, yaptığı açıklamada, kendisi için ayrı bir önemi olan Somuncu Baba Hazretleri'nin diyarında güreşmekten dolayı ayrıca mutlu olduğunu söyledi.

Bu yıl farklı yerlerde düzenlenen çeşitli karakucak güreşlerinde başpehlivan olduğunu hatırlatan Böke, "40 dakika gibi uzun süren bir final maçı oldu. Yorulduk ama çok güzel bir müsabaka oldu. Finale gelene kadar güreşen tüm rakiplerimi tebrik ediyorum." dedi.

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser ise yaptığı açıklamada, hemşehrilerinin güreşe doyduğunu belirterek, ata sporu olan karakucak güreşlerini gelecek nesillere aktarmak ve gurbetteki Darendeliler ile bir araya gelmek için bu etkinliği organize ettiklerini söyledi.

Güreş ağalığını 40 bin lirayla iş adamı Hasan Bişgin aldı.

Konuşmaların ardından dereceye giren güreşçilere çeşitli hediye ve ödülleri verildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
64. Zengibar Karakucak Güreş GüreşleriDarendeEr MeydanıGüreşKISBETKrakucakPehlivan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5