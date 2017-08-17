Zidane, Real Madrid'de kendini aştı

İSTANBUL - YUNUS KAYMAZ

Real Madrid'deki teknik direktörlük döneminde 7. kupasını kazanan Zinedine Zidane, İspanyol ekibinde forma giydiği yıllara göre daha parlak bir kariyere ulaştı.

2001-2006 yıllarında Real Madrid forması giyen ve 6 kupa zaferi yaşayan Zidane, bu hafta içinde Barcelona'yı iki maçta da mağlup ederek kazandıkları İspanya Süper Kupası'yla Madrid ekibindeki teknik direktörlük kariyerinde 590 güne 7 kupa sığdırdı.

Geçen yıl ocak ayında Madrid temsilcisinde teknik direktörlük görevine getirilen 45 yaşındaki Fransız çalıştırıcı, eflatun-beyazlı ekipteki ilk kupa zaferini görevindeki dördüncü ayında UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak yaşadı. Atletico Madrid'i penaltı atışlarıyla geçen Real Madrid, ağustos ayında da UEFA Süper Kupa maçında Sevilla'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.

Zidane, İspanyol temsilcisindeki ilk yılını aralık ayında Japonya'nın ev sahipliği yaptığı FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı da kazanarak kapadı.

Real Madrid'deki ikinci yılında sekiz ayı geride bırakan Zidane, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa'daki şampiyonluk unvanını korurken, La Liga'yı da Barcelona'nın önünde zirvede tamamladı.

Del Bosque'yi yakaladı

Real Madrid'in müzesine 7 kupa kazandıran Zinedine Zidane, kulübün 115 yıllık tarihinde bu alandaki en başarılı dört isimden biri oldu.

1960-1974 yılları arasında 9'u La Liga şampiyonluğu olmak üzere toplam 14 kupa kaldıran Miguel Munoz'un ilk sırada yer aldığı listede, dört kez takımın başına geçen Luis Molowny 8 kupayla ikinci, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Vicente Del Bosque ve Zidane 7 kupayla üçüncü durumda bulunuyor.

13 maça 1 kup

Başkent ekibiyle göreve geldiğinden bu yana tüm kulvarlarda 90 karşılaşmaya çıkan Zidane, yaklaşık her 13 maçta bir kupa sevinci yaşadı.

Real Madrid kariyerine 9 Ocak 2016 tarihindeki 5-0'lık Deportivo galibiyetiyle başlayan Fransız teknik adam, 19 ayda çıktığı 90 maçta 68 galibiyet, 15 beraberlik, 7 de mağlubiyet aldı.

Eflatun-beyazlılar bu maçlarda 252 gol atıp kalesinde 93 gol görürken, Zidane da yüzde 75.56'lık galibiyet oranıyla başarılı bir performans ortaya koydu.