Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape 844 yıl ekonomi 5 ilçe
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Tatil öncesi dikkat!..
Tatil öncesi dikkat!..
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur müsabakaları, oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur müsabakaları, oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulüyle oynanacak 2. tur müsabakalarının programı şöyle:

29 Ağıustos Salı:

13.30 Kars 36 Spor-Muşspor (Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Aba Müslim Güven)

14.30 Ağrı 1970 Spor-Van Büyükşehir Belediyespor (Vali Lütfü Yeğenoğlu)

15.30 Elaziz Belediyespor-Diyarbekirspor (Elazığ Atatürk)

16.30 Edirnespor-Dardanelspor (25 Kasım)

30 Ağustos Çarşamba:

13.30 Sinopspor-Erbaaspor (Sinop Merkez Dokuzoğlu)

13.30 1461 Trabzon-Arsinspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

15.00 Ofspor-Yomraspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

15.00 Bayburt Grup Özel İdare-Pazarspor (Genç Osman)

15.00 12 Bingölspor-Anagold 24 Erzincanspor (Bingöl Şehir)

15.00 Siirt İl Özel İdaresi-Batman Petrolspor (Siirt Atatürk)

15.00 Cizrespor-Yüksekova Belediyespor (Cizre İlçe)

15.30 Düzcespor-Kocaelispor (Düzce 18 Temmuz)

15.30 Ankara Demirspor-Ankara Adliyespor (TCDD Ankara Demirspor)

15.30 Yeni Altındağ Belediyespor-Bartınspor (Cebeci İnönü)

15.30 Yozgatspor 1959-Çorum Belediyespor (Yozgat Bozok)

15.30 Kayseri Erciyesspor-Nevşehirspor (Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha)

15.30 68 Aksaray Belediyespor-Kozan Belediyespor (Dağılgan)

15.30 Payasspor-Kırıkhanspor (Payas İlçe)

15.30 Osmaniyespor-Erzin Belediyespor (7 Ocak)

16.00 Tekirdağspor-Ergene Velimeşespor (Çorlu General Basri Saran)

16.00 Orhangazi Belediyespor-Altınova Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

16.00 Bayrampaşa-Halide Edip Adıvarspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

16.00 Anadolu Bağcılar-Çatalcaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

16.00 Sultanbeyli Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Sultanbeyli Gölet)

16.00 Darıca Gençlerbirliği-Gölcükspor (Darıca İlçe)

16.00 Tire 1922-Turgutluspor (Tire 4 Eylül)

16.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bergama Belediyespor (Mümin Özkasap)

16.00 Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kemerspor 2003 (Bucak İlçe)

16.00 TKİ Tavşanlı Linyitspor-Kızılcabölükspor (Tavşanlı Ada)

16.30 Muğlaspor-Aydınspor 1923 (Muğla Atatürk)

18.30 Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Tarsus İlçe)

19.00 Karacabey Birlikspor-Yeşil Bursa (Mustafa Fehmi Gerçeker)

31 Ağustos Perşembe:

14.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Artvin Hopaspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

Muhabir: Ercan Çakar

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
2. TurFutbolSporZiraat Türkiye Kupası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5