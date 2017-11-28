Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur 5 maçla başladı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı oynanan 5 maçla başladı.
Kupada 5. turun ilk maçlarında günün en çarpıcı skorunu Beşiktaş aldı. Siyah-beyazlılar, sahasında TFF 1. Lig ekibi Grandmedical Manisaspor'u 9-0 yendi.
Galatasaray da sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u 5-1 mağlup etti.Ziraat Türkiye Kupası'nda günün alınan sonuçları şöyle:
Kars 36 Spor-Gençlerbirliği: 1-2
Beşiktaş-Grandmedical Manisaspor: 9-0
Ankara Demirspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 0-3
Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-1
Galatasaray-Sivas Belediyespor: 5-1Bugünün programı
Kupada 5. tur heyecanı yarın oynanacak 6 maçla devam edecek, program şöyle:
13.00 Batman Petrolspor-Atiker Konyaspor (16 Mayıs Şehir)
14.30 Kasımpaşa-Boluspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Bucaspor (Yeni 4 Eylül)
16.30 Kardemir Karabükspor-İstanbulspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
18.45 Adanaspor-Bursaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
20.30 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)
Muhabir: Erkan Tiryaki