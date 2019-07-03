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Ziraatli gençler Türkiye şampiyonu oldu

- Ziraat Bankası Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İlker Met: - "Türk voleyboluna katkı sağlamak üzere artan bir ivme ile çalışıyoruz. Çalışmalarımızın meyvesini görmek bizleri çok mutlu ediyor"

Ziraatli gençler Türkiye şampiyonu oldu
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İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası Spor Kulübü Erkek Voleybol Takımı, Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen final maçında Beşiktaş ile karşılaşan Ziraat Bankası Spor Kulübü, rakibini 3-0 yenerek kupayı evine götüren taraf oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İlker Met, Türk voleyboluna katkı sağlamak üzere artan bir ivme ile çalıştıklarını belirterek, "Çalışmalarımızın meyvesini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Diğer altyapı takımımız olan Yıldız Takımı'mız da geçtiğimiz hafta Türkiye şampiyonu oldu. Böylece kulübümüz iki Türkiye Şampiyonluğu kupasını aynı anda müzesine götürmeyi başardı. Ayrıca, küçük takımımız da sergilediği mücadele ile Türkiye üçüncüsü olmaya hak kazandı." ifadelerini kullandı.

Voleybol için Türkiye'nin dünyada önemli bir otorite olacağını belirten Met, altyapıdaki gençlerin öz güveni ve tutkusunun voleybolun geleceği için umut vadettiğini, bu vizyonla altyapı oyuncularının bir kısmını Efeler Ligi'ndeki takımlarında da oynatarak hem oyuncularının gelişimine hem de Türk voleyboluna katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Ziraat Bankası Spor Kulübü Takım Kaptanı Yusuf Eken ise Ziraat Bankası'na Konya'dan 2013 yılında geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlk önce küçük takımda oynadım ve yavaş yavaş üst takımlarda da oynamaya başladım. Başarının sabırla mücadele sonucu oluştuğuna inanıyorum. Bu yıl tüm sezon boyunca takım arkadaşlarımız ile yoğun bir maç programını geride bıraktık. Zorlu deplasman maçlarında mücadele ettik. Maçlarımızda ailelerimiz ve Ziraat Bankası çalışanları sürekli bizleri destekledi. Aile ortamında voleybol oynarken sezon boyunca göstermiş olduğumuz emeklerin karşılığını bugün aldık. Kulüp kültürümüze yakışır bir mücadele ile şampiyon olduk. Bütün takım olarak kazanılan bu başarıdan dolayı çok mutluyuz."

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VoleybolZiraat Bankası Spor Kulübü
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