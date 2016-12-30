Ziya Erdal'ın aklı şampiyonlukta





SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un defans oyuncusu Ziya Erdal, şampiyon olarak yeniden Süper Lig'e yükseleceklerine inandığını söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekipte 7. sezonunu geçiren Ziya Erdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, profesyonelliğe adımını attığı Sivasspor'un geçen sezon şanssız şekilde Süper Lig'den düştüğünü ifade etti.

TFF 1. Lig'e adaptasyon sürecinde sıkıntı yaşadıklarını ve bunun yansımalarını ilk 5 haftada gördüklerini anlatan 28 yaşındaki oyuncu, bu dönemde alınan sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine gidildiğini anımsattı.

Osman Özköylü'nün yerine takımın başına getirilen Mesut Bakkal yönetiminde çıktıkları 11 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak çıkış yakaladıklarına değinen Ziya, "İnşallah, böyle devam eder. Çok kötü başladığımız sezonun ilk bölümünü iyi bir yerde bitirdik." dedi.





- "Bakkal göreve geldiğinde psikolojik olarak yıkık bir takım vardı"





Ziya Erdal, sezona başlarken herkesin aklında şampiyonluk olduğunu ancak sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Teknik direktörümüz Mesut Bakkal göreve geldiği zaman psikolojik olarak yıkık bir takım vardı. Şanssız bir dönemdi, 5 maçta 4 puanımız vardı. Herkes isterdi iyi gitsin ama olmadı. Bizim şanssızlığımız, Osman hocamızın şanssızlığı. Mesut hocamız böylesine zor bir dönemde göreve geldi, bu durumlara alışık bir isim. Bizi de ayağa kaldırmasını bildi. Gerek bire bir gerekse takım halinde toplantılar yaptı. Akabinde maçların da iyi gitmesiyle beraber, arkadaşlığımızı da sahaya yansıttıktan sonra peş peşe galibiyetler geldi. İnşallah, yapılacak takviyelerle ikinci yarı seri galibiyetlerimiz devam eder ve şampiyon oluruz."





- Taraftardan destek istedi





Sezona kötü başladıkları için taraftarın kendilerine kırgın olduğunu dile getiren Ziya, "Yaptığımız hatayı telafi etmek ve şampiyon olup yeniden Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Taraftardan destek isteyen deneyimli futbolcu, geçen sezon eski statlarında daha çok seyirciye oynadıklarını, bu sezon taraftar sayısında düşüş olduğunu aktardı.

Ziya Erdal, şehrin de şampiyonluğa inanması gerektiğini vurgulayarak, "Sırf bizim, hocamızın ve yönetimin inanması yetmiyor. Arkamızda Sivas halkını da görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.