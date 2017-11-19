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Zonguldak'ta amatör maçta arbede

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Alaplı Belediyespor ile Gelikspor karşılaşmasının ardından bazı taraftarlar ile polis arasında arbede yaşandı.Zonguldak Süper Amatör Ligi takımlarından Alaplı Belediyespor,...

Zonguldak'ta amatör maçta arbede

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Alaplı Belediyespor ile Gelikspor karşılaşmasının ardından bazı taraftarlar ile polis arasında arbede yaşandı.

Zonguldak Süper Amatör Ligi takımlarından Alaplı Belediyespor, Gelikspor ile sahasında karşı karşıya geldi.

Karşılaşma, Alaplı Belediyespor'un 4-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ardından hakeme küfredildiği gerekçesiyle duruma müdahale eden polis ile bazı Gelikspor taraftarları arasında arbede çıktı.

Polis bazı taraftarları gözaltına almak isterken, araya Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin girdi. Belediye Başkanı Sezgin ile polis arasında da tartışma yaşandı.

Olayların yatışmasını ardından Gelikspor taraftarları, stadı polis eşliğinde terk etti.

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AlaplıZonguldak
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