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"Zor bir karşılaşma olacak"

- Adana Demirspor Teknik Direktörü Bulak: "Boluspor ilk haftalarda puan kayıpları yaşadı. Biz 7 puan topladık. İki takım da puan farkı açılmasın diye kazanmak zorunda"

ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Giray Bulak, ligin 5. haftasında Boluspor ile zor bir maç yapacaklarını, iki takımın da puan farkı açılmasın diye kazanmak zorunda olduğunu söyledi.

Bulak, Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Gaziantepspor maçını kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Puanımızı 7'ye çıkardık. Çok iyi oynadığımızı belki söyleyemeyiz ama iyi mücadele ettik ve kazandık. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Boluspor maçı öncesi moral elde ettik." dedi.

Gaziantepspor'un ilk yarıda puan toplamak için sonuna kadar mücadele edeceğini dile getiren Bulak, "Ligin ikinci yarısına kadar 10-12 puan toplayıp, lige tutunmak için sonuna kadar savaşacaklardır. Gaziantepspor takımı beklenilenden daha iyi bir takım. Biraz daha öz güvenleri yerine gelse ve deneyim kazansalar birçok takımdan puan veya puanlar alabilirler." ifadelerini kullandı.

Bulak, deplasmanda oynayacakları Boluspor maçının zor geçeceğini vurgulayarak, "Boluspor ilk haftalarda puan kayıpları yaşadı. Biz 7 puan topladık. İki takım da puan farkı açılmasın diye kazanmak zorunda. Biz ona göre hazırlanıyoruz. Oyuncularım da eksiklerini gün geçtikçe kapatıyor. Zor bir karşılaşma olacak." diye konuştu.


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Adana DemirsporGiray BulakTFF 1.Lig
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