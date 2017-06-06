ANKARA (AA) - Otomobil sporlarında, Avrupa Ralli Şampiyonası'nın 3. yarışı Akropolis Rallisi'nin ardından takımlarda liderliğe yükselen Castrol Ford Team Türkiye'nin pilotlarından Murat Bostancı, yarışın kendileri açısından büyük tecrübe olduğunu ifade etti.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Lamia kentindeki organizasyonda Türk ekiplerin önden çekişli araçlar kategorisini 1, 2 ve 3. sırada tamamladığı ve takımlar klasmanında 25 ekip arasından liderliğe yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, sezonun ilk iki yarışından sonra 4. sırada yer alan Castrol Ford Team Türkiye'nin, Akropol Rallisi'nde genç pilotlardan Ümit Can Özdemir'in de katkısıyla önemli puanlar kazandığı ifade edildi. İki çeker sınıfında, Buğra Banaz-Burak Erdener ikilisinin yarışı lider bitirdiği, Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikilisinin de 2. olarak liderlikte etkin rol aldığı aktarıldı.

Murat Bostancı-Onur Vatansever ikilisinden, açıklamada görüşlerine yer verilen Bostancı, "Yarışın ilk gününde biraz zaman kaybettik ve istediğimiz pozisyonda olamadık. Ancak daha sonra hızlanarak ritmimizi bularak 3'üncülüğe kadar tırmandık. Her şey istediğimiz gibi giderken maalesef son etapta yol dışında kalıp yarışı tamamlayamadık. Podyumda olamadığımız için üzgünüz ama bu zor koşullarda büyük tecrübe kazandık. Kıbrıs'ta en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı ise "Buğra ve Ümit Can'ın aldığı başarılı sonuçlar sayesinde takımlar şampiyonasında liderliğe çıktık. Sezonun 4. yarışı Kıbrıs Rallisi'ne liderliğimizi korumak ve aradaki farkı daha da açmak için gideceğiz. Bir Türk takımının Avrupa Ralli Şampiyonası’nda lider olmasından ülkemiz adına mutlu ve gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Ralli Şampiyonası'nın 4. yarışı olan Kıbrıs Rallisi, 16-18 Haziran'da Kıbrıs Rum Kesimi'nde yapılacak.

Avrupa Ralli Şampiyonası'nda 3 ayak sonunda ilk 5 takım ve puanları şöyle:

1. Castrol Ford Team Türkiye, 71 puan

2. Opel Junior Team (Almanya) 69 puan

3. Lotos Rally Team (Polonya) 45 puan

4. Sports Racing Technologies (Letonya) 41 puan

5. Peugeot Rally Academy (İspanya) 39 puan