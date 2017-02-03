Zozulya iddiaları yalanladı

MADRİD (AA) - İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Rayo Vallecano'da taraftarların, "Nazi" ideolojisini desteklediği suçlamasına maruz kalan yeni transfer Ukraynalı futbolcu Roman Zozulya, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İspanyol basınına konuşan Zozulya, Rayo Vallecano'daki ilk gününde bir grup taraftarın gösterdiği tepki nedeniyle zor anlar yaşadığını belirterek, "Duygusal yönden gerçekten çöktüm. Nazi değilim." ifadesini kullandı.

Yaşanan olaylardan çok etkilendiğini belirten Ukraynalı futbolcu, "Eşim ve çocuklarımın güvenliği konusunda gerçekten endişe duyuyorum. Benim arzum futbol oynamak. Benim işim ve tutkum bu. Birkaç günü ailemle beraber geçirip kariyerim hakkında karar vereceğim." değerlendirmesini yaptı.

Bu arada, İspanya'da 1. ve 2. futbol ligi takımlarının üyesi olduğu Profesyonel Futbol Ligi (LFP), Rayo Vallecano Kulübü ve İspanya Futbolcular Derneği (AFE), Zozulya'nın güvenliğinin garantide olduğuna yönelik ortak bir bildiri yayımladı. Real Betisli futbolcular da Zozulya'ya gösterilen tepkiyi kınadı.

Ara transferin son gününde Real Betis'ten kiralık olarak Rayo Vallecano'ya gelen Ukraynalı futbolcu Zozulya, iki gün önce antrenmanda bir grup taraftarca "Nazi" ideolojisini desteklediği iddiasıyla protestoya uğramıştı. Taraftarlar, açtıkları pankartlar ve çeşitli sloganlarla Zozulya ve Rayo Vallecano Başkanı Martin Presa'yı eleştirmişti.