Sri Lanka’da bir Türk’ün başarı hikayesi

Deniz Toprak isimli bir genç girişimci, Sri Lanka’nın en güzel sörf mekanlarından birini açtı. İşte onun başarıya yelken açan girişim öyküsü…Türkiye’de yeni kuşak artık dünyaya açılıyor. Genç Türk girişimcileri dünyanın ilginç yerlerinde önemli yatırımlara imza atıyor…Deniz Toprak bu isimlerden biri… Sri Lanka’da önemli bir butik oteli hayata geçirdi. Yeni yatırımlarında önünü açmak için çalışmalarını sürdürüyor… İşte Deniz Toprak’ın İstanbul’dan Sri Lanka’ya başarı hikayesi…Ben bugüne kadar iki paralel hayat yaşadım, yaşıyorum: Sevdiklerimi yaptığım ve yaptıklarımı sevdiğim…Bir yandan 16 yaşında tek başıma sırt çantamla seyahat etme, Afrika ve Latin Amerika’da gönüllü çalışmalar, belgeseller, estirem sporları; diğer tarafta göreceli başarılı bir öğrencilik hayatı, BoğaziçiÜniversitesi Kimya Mühendisliği mezuniyeti, kurumsal hayatın en önde gelen firmalarından birinde kariyer vs...Sörf ile 2015 yazında tanıştım ve birçok anlamda farkındalığımı arttırdı, bazı şeyleri daha net görmeme yardımcı oldu. Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli sörf tutkunu, bana sörf yapmayı öğreten insan, çok yakın dostum Cihan Akça ile 2015 yılının haziran ayında Kilyos’da tanıştık ve ondan sonra birçok şey bir daha eskisi gibi olmadı.2015 yazında Cihan’ın tavsiyesiyle önce Portekiz daha sonra Sri Lanka’ya yolumuzu düşürdük.Daha sonra Amerika’da Kaliforniya bölgesinde ve Meksika taraflarında yapma fırsatı buldum. Mozambik, Senegal, El Salvador, Kosta Rika gibi bir sürü farklı ülkede deneme şansım oldu.Sri Lanka’ya ilk yolculuğumuzu kuzenimle yaptık. O döneme kadar seyahatlerimde hep hostellerde kaldığım için hep bir adada veya sahil kasabasında hostel açma hayalim vardı. 12 ay sıcak olan, sörf yapılan, yerel insanlarının inanılmaz huzurlu olduğu Budist ve Ayurvedik kültürün yaşatıldığı, tropikal meyve ve sebzeler ile gününüzü geçirdiğiniz, inanılmaz başarılı sahillerin yanında harikulade bir doğası olan, Dünya’da çayın başkenti bir ülke, bir ada düşünün; işte burası Sri Lanka! Tabi ki süreç çok zorlayıcı oldu; 3. Dünya ülkelerinin bilinen sıkıntıları… İnanın çok zor yerler. İnşaat sürecinde, izin süreçlerinde çok zorlandık ve zorlanmaya da devam ediyoruz. Burada sihirli bir oyuncu devreye girdi sürecimizde oyun kurucu olarak ve tüm süreci ve zorlukları o yönetti; kendisi dayım olur. Gana’dan Güney Afrika’ya, İsveç’ten İngiltere’ye türlü projeler yönetmiş kendine has bir adamdır kendisi. Tabi burada şunu da söylemek gerekir: Benim yaşıtım insanlar, Sri Lanka da neresi, Deniz? diye sorarken benim ailem hatta anneannem bile bu projeye başından beri büyük katkı sağladılar. Destek olmak değil bakın katkı sağlamaktan bahsediyorum, çünkü insan inanmadığı bir şeye de destek olabilir belki ama katkı sağlayamaz.Şubat ortasından itibaren kapılarımızı tüm misafirlere açtık.Toplam 11 odamız; 6 double oda, 3 single oda, birer tane de 2 kişilik ve 6 kişilik dorm odalarımız var.Çok güzel bir bahçemiz, bahçede bir bar ve restorant kısmımız, deniz manzaralı bir terasımız, yoga stüdyomuz var. Ve bölgedeki en güzel sahil ve sörf noktalarından birinin (Kabalana) tam karşısındayız.Kabalana Beach’ de sörf yapmanın en güzel yanı hem yeni başlayanlar için güvenli bir bölgesi var hemde daha açık tarafta ileri seviye kaliteli uzun dalgaların olduğu bir kısım var.Ağırlıklı olarak Avustralya, İngiltere, Almanya, Hollanda, İspanya, Fransa, İsveç, Norveç, Finlandiya...Biz hiç rastlamadık ama tabi olsun çok isteriz.Bir kere bildiğiniz her şeyi unutmalısınız. Sizi bugüne kadar buraya getiren neredeyse hiçbir şey sizi oraya götürmeyecek. Çok farklı hızda bir yaşam, beklenti, anlayış var. Kimse sonuç odaklı değil, herkes süreçten keyif almaya bakıyor. “Az tamah çok ziyan getirir” anlayışını iliklerinize kadar hissediyorsunuz.Ben ilk geldiğimden beri aynı fikirdeyim. Burası sörf için bir cennet... Çünkü hava 12 ay boyunca çok güzel, okyanus hep sıcak ve her seviyeye uygun dalgalar var. Yeni başlayanlar için daha küçük dalgaların olduğu daha güvenli, öğrenmek için ideal yerler de var; orta seviyeler için dalgayı sürmede kendinizi geliştirmeniz için dalgalarda. Tüm bunların dışında belki biraz tehlikeli ama adrenalini sonuna kadar hissedeceğiniz, dalgaların içine girebileceğiniz, atlayıp zıplayabileceğiniz profesyoneller için spotlar da var.Biz Sri Lanka’nın Güney-Batı sahillerindeyiz. Bizim tarafta sezonun yoğun olduğu dönem Ekim-Mayıs arası, dalgalar da o dönem çok başarılı. Ama ben Mayıs-Ekim arasını da seviyorum, çünkü sahiller daha sakin oluyor ve okyanusun keyfine daha çok varıyorum.Çünkü burada her seviye dalga var. Seviyeyi de geçtim hangi yönde gitmek istiyorsanız ona göre spotlar var. Bir sahilde mesela sağa doğru gidebileceğiniz dalgaların keyfini alırken hemen karşı sahilde sola doğru gidebileceğiniz dalgaları sürebiliyorsunuz. Bir sürü farklı boyda sörf tahtasını deneyip kendi sörf karakterinizi bulabileceğiniz dalga zenginliğe sahip bu ada.İnanılmaz güzel bir deniz yaşamını da barındırdığı için dalış için muazzam. Yelken ve teknecilik ile balıkçılığa ve gezilere açılmak çok yaygın. Dalga sörfü dışında Kitesurf de bazı yerlerde yaygın... Kano veya paddleboard ile bakir koyları ve üzerinde yaşam olmayan adacıkları da keşfetmek çok keyifli.