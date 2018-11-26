100 ülkeden 85 bin katılımcı bekleniyor

Yaklaşık 3,5-4 milyar dolar iş hacmine sahip kimyasal gübre sektörü, 28 Kasım-01 Aralık tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Growtech Eurasia 18. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı’nda üreterek ve ithal ederek Türk ve Dünya Tarımına kazandırdığı ürünlerini sergileyecek.

Ülkemizin Kimyasal Gübre ihtiyacı; yıllara, döviz kurlarındaki istikrara ve çiftçinin alım gücüne göre değişmekle birlikte, yaklaşık 5 - 5,5 Milyon ton civarında.Fosfor (P ) ve Potas (K) İhtiyacının tamamı, Azot (N) İhtiyacının da yine tamamına yakın kısmını ithalatla karşılanırken, yerli kaynaklar kullanılarak yılda yaklaşık 1,5 milyon ton muhteliforganik gübre üretilip tarıma kazandırılıyor.



Gübre üreticisi ve ithalatçısı firmaların büyük çoğunluğu Antalya’da faaliyet gösteriyor…



Türkiye’de gübre alanında faaliyet gösteren üretici ve ithalatçı firmaların büyük çoğunluğunun Antalya’da olduğunu belirten Gübre Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (GUİD) Genel Sekreteri Sebahattin Emül, “Antalya da; 180 adet Organik-İnorganik Gübre ve bitki besiniüreten firma, 70 adet de ithalatçı firma faaliyet göstermekte ve 900 adet bu ürünleri perakende satan bayi bulunuyor. Growtech Tarım Fuarı; hiç şüphesiz Türkiye’de tarım fuarlarının en önemlilerindendir. Bilhassa Gübre ve Bitki Besinleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların en fazla katılım gösterdikleri fuardır. 18 yıldırAntalya’da yapılan bu önemli organizasyon, Türk ve Dünya tarımına önemli katkı sağlamaktadır.”dedi.



Gübrede, bürokrasiden kaynaklanan maliyet artışları ortak çözüme kavuşturulmalı…



Gübrede KDV’nin sıfırlanmasını çok önemli bir adım olarak değerlendiren GUİD Genel Sekreteri Sebahattin Emül sözlerine şöyle devam etti: “Hükümetimizce, bu önemli adım atılarak KDV sıfırlandı. Türkiye’de; bilhassa Mardin Mazıdağı’nda var olduğu bilinen Fosfat kaynakları bulunmaktadır. Bu kaynaklar tekrar araştırmalı ve organik gübre olabilecek yerli kaynaklar için gübre sektöründe faaliyet gösteren müteşebbis firmalar teşvik edilerek desteklenmelidir. En önemlisi de Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri Gübre sektörü ile bir araya gelerek, sektörün önünde engel olarak görünen ama çoğunlukla bürokrasiden ve prosedürlerden kaynaklanan maliyet artışı sorunlarını gidermeli ve ortak çözüme kavuşturmalarıdır.”



Macaristan ilk kez milli katılımla Growtech’de… .



Dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü (seracılık) fuarı Growtech Eurasia 18. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, 28 Kasım-01 Aralık 2018 tarihleri arasında Antalya Expo Center’da 50 bin m2 alanda, ‘Tarım ve Teknolojinin Global Buluşması’ ana temasıyla düzenleniyor. Tarımsal üretimin olmazsa olmaz girdilerinden biri olan Bitki Besleme ve Koruma alanında ülkemizde ve dünyada faaliyet gösteren en önemli firmaların Growtech’de yer alacağını belirten Growtech Fuar Direktörü Engin Er, “ Bu yıl ‘Bitki Besleme ve Koruma’, ‘Tohumculuk’, ‘Sera ve Sulama Teknolojileri’, ‘Traktör ve Tarım Makinaları’ ve ‘Hayvancılık’ olmak üzere toplam 5 kategorimiz var. Amerika, Asya, Avrupa ve Afrika’dan 100’ün üzerinde ülkeden 85 bini aşkın profesyonel ziyaretçi ve 30’dan fazla ülkeden 800 firma ve markanın yer alacağı Growtech’e 5 ülke milli katılım sağlayacak. Çin, Güney Kore, Hollanda, İspanya ve bu yıl ilk defa pavilyon olarak katılan Macaristan’dan gelen 200’e yakın firma, özel pavilyonlarında ziyaretçilerle buluşacak.” dedi.



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile 11. kez verilecek ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri ile tarım sektöründe faaliyet gösteren özel sektör ve kamu kurumlarına, tarımsal üretimin katma değer kazanmasına ve sektörel farkındalık yaratan yenilikçi ürün ve hizmetlere destek verilecek. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören Tarım Sohbetleri’nin ikincisine sektörün önde gelen liderleri konuşmacı olarak katılacak.





