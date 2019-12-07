gaziantep escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar AA şiir geleceğintohumları papat Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım
Budapeşte’deki İstanbul
Budapeşte’deki İstanbul
Sanatın taşındığı yer
Sanatın taşındığı yer
İhracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı
Peron sayısı artacak
Peron sayısı artacak
Mısır hasadı başladı
Mısır hasadı başladı

11 ayda 7,2 milyon dolarlık çay ihraç edildi

Rize'den bu yılın ocak-kasım döneminde 7 milyon 180 bin 187 dolarlık çay ihracatı yapıldı.

11 ayda 7,2 milyon dolarlık çay ihraç edildi
banner17

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 11 ayda 13 milyon 254 bin 601 dolarlık çay ihracatı gerçekleştirdiğini söyledi.

Çay dış satımında Rize'nin ilk sırada yer aldığını belirten Turgut, ocak-kasım döneminde Rize'den 7 milyon 180 bin 187 dolar karşılığı 2 bin 456 ton çay ihraç edildiğini dile getirdi.

Turgut, "Geçen yılın aynı döneminde yapılan ihracattan 6 milyon 250 bin 58 dolar kazanç sağlanmıştı. Rakamları karşılaştıracak olursak, Rize'den bu dönemde yapılan çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 8, değerde yüzde 15 arttı." dedi.

Türk çayının artık daha fazla tercih edildiğini vurgulayan Turgut, şunları kaydetti:

"Son yıllarda inovatif yeni ürünlerin ve yeni ambalaj türlerinin geliştirilmesiyle Türk çayının yurt dışı piyasalarda tercih edilmesine büyük katkı sağlandı. Ülkemize gelen turist gruplarının Türk çayının kalite, doğallık ve aroma lezzetine alışmaları, kendi ülkelerinde de Türk çayını tercih etmeleri dolayısıyla her geçen gün çay ihracatımız arttı. Bundan sonraki dönemlerde de çay ihracatımızın daha üst noktalara ulaşacağına inanıyoruz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
çayRizeIhracatKaradenizDoğu Karadeniz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5