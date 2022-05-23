20 Mayıs Dünya Arı Günü Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı

Arı Varsa Hayat Var… Çocuk Varsa Neşe var…

Sınırsızlık meydanında yapılan etkinliğe Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, İl Müdür Yardımcıları Muhammed Sevinç, Enver Aydın ve Erizan Yılmaz, Muğla Ticaret Odası Başkanı Mustafa Ercan, Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, Muğla Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Veli Türk ile çok sayıda kurum amiri katıldı. Vatandaşların ve öğrencilerin katılım sağladığı etkinliğe ilgi büyük oldu. “Arı Varsa Hayat Var” sloganları atan öğrenciler dans ederek eğlendi.

Arıcılık ile ilgili stantların gezilmesinin ardından etkinlikte vatandaşlara ve öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı. Vatandaşların arıların yaşamı, doğaya sağladığı faydalar ve arı ürünleri hakkında yapılan yarışmaya ilgisi büyük oldu. Yarışmaya katılanlara çeşitli hediyeler verilerek ilgili personel tarafından kısa bilgilendirilmeler yapılarak konuyla ilgili bilgi notları dağıtıldı. Muğla’nın çam balının tanıtımının ve tadımının yapıldığı alanda çam balına talep yoğun oldu.

Gün boyu süren etkinliğin diğer ayağı Milas Veteriner Fakültesine ait arılıkta gerçekleştirildi. Milas Veteriner Fakültesi ile Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği etkinliğe 100 öğrenci katıldı. Öğrencilere arı filmleri izletilerek yüzleri boyandı. Arılıkta arıları inceleyen ve konu hakkında bilgilendirilen öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.