2018 destek ve proje yılı olacak

ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Tarım sektöründe 2017 yılı gıda enflasyonu, kırmızı et ithalatı gündemde önemli yer tutarken, 2018 yılında tarım ürünleri üretim ve arzına yönelik önemli adımların atılması bekleniyor. Gelecek sene çiftçilere yüzde 50 mazot desteğinin yanı sıra 250 lira büyükbaş kesim desteği, küçük aile işletmesini büyütmek isteyenlere 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği sağlanacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, son veriler dikkate alındığında Türkiye'de 24 milyon hektar tarım alanı, 14,6 milyon hektar mera varlığı bulunuyor. Öte yandan 3 milyonun üzerinde çiftçi üretim yaparken, 121 milyon ton bitkisel üretim, 23 milyon ton hayvansal üretim, 161 milyar lira tarımsal hasıla, 16,3 milyar dolar tarımsal ihracat gerçekleştiriliyor.



Geçen sene doğal afetlerin olumsuz etkisi nedeniyle yüzde 2,6 küçülen tarım sektörü bu yılın 9 ayında yüzde 3,3 büyüdü.

Enflasyondaki ağırlığı nedeniyle artışların öncelikli sebepleri arasında gösterilen gıda ve alkolsüz içecekler ana grubundaki yıllık artış 2017 yılının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Söz konusu artışların ve dalgalanmaların önüne geçmek için Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi yapılandırıldı ve çalışmalarına hız verdi. Gıda arzının artırılması ve fiyatların kontrol altına alınabilmesi için kırmızı et, besilik canlı hayvan ithalatının yanı sıra bazı tarımsal ürünlerde de gümrük vergileri düşürülerek ithalatın önü açıldı. Ayrıca Et ve Süt Kurumu (ESK) da ithal ettiği kırmızı etin düşük fiyatlarla tüketicilere ulaştırılması için zincir marketlere dana karkas eti satışı gerçekleştirdi.

Sene başında yüzde 7,7 seviyesinde bulunan gıda enflasyonu mayısta yüzde 16,91 seviyesine kadar çıktı. Daha sonra dalgalı bir seyir izleyen yıllık gıda enflasyonu kasım ayında yüzde 15,78 oldu.

Milli Tarım Projesi kapsamında bitkisel üretimde bu sene tarımsal ürün arzının planlı olarak sağlanması için Havza Bazlı Üretimi Destekleme Modeli'ne geçildi. Model kapsamında 941 tarım havzasında 21 ürüne destek verildi.

- Kuraklık sigortası tüm tahılları kapsayacak

Bu sene TARSİM'in teminat kapsamı genişletilirken, buğday, meyve üretimi ile hayvancılık alanında teminatlarda önemli değişikliklere gidildi. 2018 itibarıyla İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası tüm tahılları kapsayacak şekilde uygulanmaya başlayacak.



Öte yandan, bu yıl toplam 6,1 milyon hektarlık 192 büyük tarımsal ova Bakanlar Kurulu kararıyla koruma altına alınırken, bu ovaların sayısının 2018 yılında 250'ye çıkarılması bekleniyor.

Arazi toplulaştırmasının ilk başladığı 1961 yılından bu yana 6,1 milyon hektar alanda arazi toplulaştırılması tamamlanırken, 1,8 milyon hektar alanda da toplulaştırma çalışmaları devam ediyor. 2023 yılına kadar 14 milyon hektar arazinin tamamında toplulaştırmanın tamamlanması hedefleniyor.



- Küçük aile işletmelerine 100 bin lira faizsiz kredi



Bu sene de dikkate alındığında son 15 yılda üreticilere toplam 103 milyar lira nakit hibe desteği sağlandı. Gelecek yıl ise çiftçilere toplamda 14,5 milyar lira nakit tarımsal destek verilecek.



Üreticilere yönelik gübre, tohum, yem, üretim, yatırım destekleri sürerken, bu sene ilk defa devlet çiftçilerin kullandığı mazota yüzde 50 destek verecek.

Gelecek sene 200 başa kadar yerli büyükbaş hayvan besleyerek ruhsatlı kesimhanede kestiren yetiştiricilere hayvan başına 250 lira destek verilecek. Sene başından itibaren hayvan yetiştiriciliğinde küpe ve aşı bedelleri kaldırılacak.



Yerli üretimin geliştirilmesi için küçük aile işletmesini büyütmek isteyenlere 100 bin liraya kadar faizsiz ve masrafsız kredi sağlanacak. Bu desteğin 100 bin aileye kadar ulaşması bekleniyor.



Bu sene kasım itibarıyla başlanan zincir marketlerde tüketicilere ucuz et satışı uygulaması gelecek yıl da sürecek.

Bu sene et tavuğu üretiminde önemli bir proje olan damızlık etçil tavuk üretilmesi projesi ile Anadolu T yerli hattı geliştirildi. Gelecek sene bu yerli etçi damızlık tavuk piyasaya sunulacak.



Bu sene toplam 480 milyon lira hibe 16 bin genç çiftçiye destek için ayrılırken, önümüzdeki yıl bu rakam 510 milyon liraya çıkacak. Ayrıca genç çiftçilere hayvan teminine devam edilecek.

- 17 yeni çeşit sebze geliştirilecek

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) işbirliğiyle yerli sebze tohumculuğu geliştirme çalışmalarına hız verilecek. Gelecek yıl TİGEM'e bağlı Boztepe İşletmesinde 11 modern sera kurulacak, buralarda yeni Ar-Ge uygulamaları yapılacak. Öncelikle domates, biber, patlıcan, hıyar ve kavunda başlatılan geliştirme çalışmaları yeni hat ve çeşitlere uygulanacak. Proje kapsamında 5 yıl içerisinde toplam 240 yeni hat ve 17 yeni çeşidin elde edilmesi ve bu çeşitlerin ülke geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Hayvan sağlığına yönelik Aşı Suş Bankası kurulacak, nakillerde 7 ilde hayvan kontrol ve dinlendirme istasyonları yapılacak. Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde uygulanacak. Yaklaşık 45 bin hanehalkına doğrudan katkı sağlayacak projenin toplam bütçesi 96 milyon avro olarak belirlendi.

Çeşitli ülkelerde tarımsal iş forumları gerçekleştirilecek, Tarımsal Dış Pazar Stratejileri Çalıştayı düzenlenecek, ülkelerle ikili teknik ilişkilerin geliştirilmesi ve uluslararası düzeyde iş birliği çalışmalarının artırılması amacıyla 2018'de 15 Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı yapılacak.

Öte yandan gelecek yıllarda 9 yeni tarıma dayalı organize sanayi bölgesi yatırımı gerçekleştirilmesi planlanıyor.