55 üründe dünyada ilk 10'dayız - TZOB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gamzeli: - "Üretim çeşitliliğinde Çin, Hindistan, ABD gibi ülkelerle yarışıyoruz. 55 üründe dünyada ilk 10 sırada yer alıyoruz"

ÇANKIRI (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, Türkiye'nin tarımda üretim çeşitliliğinde Çin, Hindistan, ABD gibi ülkelerle yarıştığını ifade ederek, "55 üründe dünyada ilk 10 sırada yer alıyoruz." dedi.

Gamzeli, "Dünya Çiftçiler Günü" dolayısıyla Çankırı Ziraat Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAP) tarafından alınan kararla 1984 yılından beri, her yıl 14 Mayıs'ın “Dünya Çiftçiler Günü” olarak kutlandığını anımsattı.

İnsanlık tarihi boyunca tarımın en stratejik sektör olduğunu vurgulayan Gamzeli, "Ülkemizde tarım sektörü, var olan potansiyelini tam olarak kullanamamaktadır. Sektörün potansiyelini değerlendirdiğimizde tarımın, Gayri Safi Milli Hasılaya yaptığı destekle ülkemizin zenginliğine büyük katkı sağlayacağı da aşikardır." diye konuştu.

Çiftçilerin zor koşullarda çalışmalarına rağmen üretimden vazgeçmediklerini vurgulayan Gamzeli, şöyle devam etti:

"Anadolu ve Trakya, bu cennet topraklar, tahıl başta olmak üzere hemen bütün tarımsal ürünlerin de en önemli üretim merkezlerinden biridir. Bereketli topraklarımız ve çiftçilerimizin özverili çalışması sayesinde sofraları donatıyor, hiçbir gıdayı eksik etmiyoruz. Üretim çeşitliliğinde Çin, Hindistan, ABD gibi ülkelerle yarışıyoruz. 55 üründe dünyada ilk 10 sırada yer alıyoruz. Sadece bu ülkenin gıda güvencesini sağlamıyoruz, 5 milyon mülteciyi de besliyoruz. İçinde bulunduğumuz bölgede, başta Ortadoğu olmak üzere, Rusya, Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa'da büyük bir gıda talebi bulunuyor. Bu coğrafyanın tam ortasında yer alıyoruz. Çok stratejik bir konumdayız. Rahatlıkla bölgenin tarımsal üretim merkezi olabiliriz. Bu anlamda gereken potansiyele sahibiz. 2017 yılı verileriyle, milli hasılaya 51,7 milyar dolarlık katma değer ekliyor, üretici fiyatlarıyla, 88 milyar dolarlık üretim yapıyoruz. 17 milyar dolarlık gıda ve tarım ürünleri ihracatı sağlıyor, ülkemiz ekonomisine ve tanıtımına önemli katkı sağlıyoruz. Yaz aylarında tarımsal istihdamı 6 milyona çıkarıyoruz. İşsizliği ortalama 2 puan düşürüyoruz. Biz çiftçinin kıymetinin yeterli ölçüde bilinmesini istiyoruz. Çiftçimizin yaptığı işin öneminin kavranmasını istiyoruz."

Tarım sektöründe var olan potansiyelin kullanılmasına engel olan sorunlar olduğunu ifade eden Gamzeli, ülke genelinde tarımsal işletmelerin küçük, arazilerin parçalı olduğunu, sulama sorununun çözülüp basınçlı sulama oranının artması gerektiğini, çiftçilerin örgütlenerek üretim planı yapması gerektiğini ve prim desteğinde İç Anadolu ve Doğu Anadolu için ek desteklerin olması gerektiğini anlattı.

Gamzeli, düşük faizli kredi, tohum, fide ve ilaçtan alınan KDV'nin sıfırlanmalı, elektrikteki enerji fonu ve TRT payının kaldırılması, tarımsal kredilerde kredi masraflarının alınmaması, borçların ertelenmesi gibi çiftçilerin taleplerini de dile getirdi.