6 ilde 15 bin çiftçiye 'Tarım Kart'

Tarım Bankacılığı uygulamaları, tarım uzmanları ve 50’ye yakın tarıma özel ürün ve hizmet ile çiftçilerin finansman sorunlarını çözmeye odaklanan VakıfBank ile Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., hizmet alanlarında bulunan 15 bin çiftçiyi kapsayan bir işbirliği anlaşması imzaladı.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Pandemi sürecinde tarımın stratejik sektör olduğu bir kez daha anlaşıldı. VakıfBank olarak ürün ve hizmetlerimizle çitfçilerimize destek olmaktan mutluyuz” dedi.

Bankanın genel müdürlük binasında gerçekleşen törene VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, Kayseri Şeker Fabrika Genel Müdürü Osman Canıtez’in yanı sıra Bankanın ve Kayseri Şeker’in üst düzey yöneticileri de katıldı.

“Tarımı stratejik sektör olarak görüyoruz”

Törende konuşan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “VakıfBank olarak tarımın stratejik sektör olduğunun farkındayız. Bu nedenle köy köy gezen tarım uzmanlarımızla, TarımKart’ın merkezde olduğu, tablet ile yerinde hizmet sunduğumuz ve ‘Mobil Çiftçi Paketi’ gibi pek çok teknolojik alt yapıyla desteklediğimiz Tarım Bankacılığı yaklaşımımızla çiftçilerimize desteğimizi sürdürüyoruz. Süt ve besi hayvancılığından, jeotermal sera yatırımlarına, pancar yetiştiriciliğinden arıcılığa kadar tarımın her alanına hizmet sunuyoruz.” sözlerini kullandı.

“TarımKart ile çiftçilerimiz işinin başından ayrılmadı”

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ise törende yaptığı konuşmada, Ramazan ayı içerisinde VakıfBank personeli ve yöneticilerinin çok üstün bir performans ortaya koyarak bu çalışmayı neticelendirdiklerini belirterek, “Çiftçilerin en çok elinden tutulmaya ihtiyacının olduğu bir zaman diliminde, VakıfBank’ın böylesine bir uygulamayı hayata geçirmiş olmasının, takdire şayan bir durum. Çok değerli bir zamanda, çok değerli bir işi başardığımız inancındayız. Özellikle pandemi süresince tarım sektörünün ön plana çıkmış olması, çiftçimizi çok daha değerli bir hale getirmiş oldu. Başlangıçta yaptığımız tüm bu çalışmaları ve gelişmeleri, gelecek adına çok önemli bir gelişme olarak görüyorum” diye konuştu.