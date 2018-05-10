“Adana karpuzu“ markalaşma yolunda - "Coğrafi işaret tescili" alması için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurulan; tadı, aroması, kokusu ve rengiyle ünlü Adana karpuzunun markalaşarak özel etiketlerle pazarlanması hedefleniyor - Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Akın Doğan: - "Karpuzun en önemli üretim merkezi Adana'dır. Bu açıdan markalaşmak önemli" - İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin: - "Adana karpuzu tescilli olacak. Karpuzlarımızın üzerine 'Adana karpuzu' logosu yapıştırılacak ve öyle piyasaya sürülecek. Böylece hem Adana'nın hakları hem de karpuzun güvenilirliği açısından uygun ortam sağlanmış olacak"

ADANA (AA) - Türk Patent ve Marka Kurumuna "Coğrafi işaret tescili" alması için başvuru yapılan Adana karpuzunun markalaşarak özel etiketlerle pazarlanması hedefleniyor.

Türkiye'nin karpuz üretim merkezi konumunda bulunan Adana'da, tadı, aroması, kokusu ve rengiyle öne çıkan ürünün marka değerini koruması amacıyla çalışma başlatıldı.

Yüreğir Ziraat Odası, Adana karpuzuna "coğrafi işaret tescili" almak için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurdu.

Oda başkanı Mehmet Akın Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karpuzun kentte büyük oranda Yüreğir, Seyhan, Ceyhan, Yumurtalık ve Karataş ilçelerinde üretiminin yapıldığını söyledi.

Adana'da, yılda 800 bin tondan fazla karpuz hasat edildiğini belirten Doğan, kentin bu alanda Türkiye'nin ilk sırasında yer aldığını ifade etti.

"Coğrafi işaret tescili" almak amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduklarını aktaran Doğan, "Yüreğir Ziraat Odası olarak Adana karpuzunun tescilini almak için uğraşıyoruz. İnşallah bu tescili aldığımızda Adana'da büyük festivallerle bunu kutlamayı düşünüyoruz. Karpuzun en önemli üretim merkezi Adana'dır. Bu açıdan markalaşmak önemli." ifadesini kullandı.

- "Adana karpuzu' logosu" yapıştırılabilir

Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin de geçen sene Türkiye'de 4 milyon ton civarında hasat edilen karpuzun, 831 bin tonunun Adana'da gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Kentte bu sene, 126 bin dekardan ekimi yapılan üründen 880 bin tonluk verim beklediklerini anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Adana karpuzunun tescil edilmesi adına müracaatlar yapıldı. Şu anda işlemler yürüyor. Sonuna geldik. Bundan sonra Adana karpuzu tescilli olacak. Karpuzlarımızın üzerine 'Adana karpuzu' logosu yapıştırılacak ve öyle piyasaya sürülecek. Böylece hem Adana'nın hakları hem de karpuzun güvenilirliği açısından uygun ortam sağlanmış olacak."