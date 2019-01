Akıllı topraksız tarım girişimi ForFarming Tarvenn’den yatırım aldı Ev, depo, ofis gibi kapalı alanlarda sebze, meyve ve çiçek yetiştirmenize olanak sağlayan IOT tabanlı tarım teknolojileri girişimi ForFarming 1,4 milyon TL değerleme ile ilk yatırımını Tarvenn'den aldı. ForFarming, çevreye duyarlı yerel çiftliklerin kurulmasını ve dikey tarım tekniğiyle herkesin; taze, zirai ilaçsız ürünlere hızlı, kolay ve düşük maliyetle ulaşmasını amaçlıyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) iştiraki olan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) çatısı altındaki girişimlerden biri olan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) tarafından da desteklenen ForFarming girişimi, bireylerin ve gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların kendi ürünlerini üretebileceği akıllı topraksız tarım çözümleri sunuyor. Tarıma elverişsiz atıl alanları verimli ve katkısız bitki yetiştirilebilen alanlara dönüştürebilen girişim, geliştirdiği yazılım ve kullandığı sensörler aracılığıyla her bitki tipi için gereken su ve besin miktarlarını otomatik olarak belirliyor ve farklı spektrumda aydınlatma sağlayabiliyor. Böylece akıllı telefon veya bilgisayar üzerinden kontrol edilebilir bir ortamda sağlıklı ve katkısız ürünleri daha verimli şekilde üretmenizi sağlıyor.



Daha az su, daha fazla ürün



Kullandığı algoritma sayesinde her bitki tipi için gereken su ve besin miktarlarını otomatik olarak belirleyebilen ForFarming, bitkilere ait tüm verileri sensörler yardımıyla ölçülerek ForFarming sunucularına aktarıyor. Ortama ilişkin tüm sensör verilerini anlık olarak kaydediyor, raporluyor ve takip etmenizi sağlıyor. Kullanıcılar böylelikle 7/24 sistemlerini akıllı telefonlar, PC ve MAC bilgisayarlar ile izleyip kontrol edebiliyor. Kullandığı akıllı soket teknolojisi sayesinde ise toprak ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Her bitki tipinin farklı renk ve şiddette bir aydınlatmaya ihtiyacı olduğundan ForFarming tüm spektrumda aydınlatma sağlıyor. ForFarming, mevsim ve iklim koşullarından bağımsız bir şekilde, geleneksel tarıma göre %95 daha az su kullanarak %70 daha fazla mahsul üretimi sağlıyor. Daha hızlı hasat döngüsüyle zamandan tasarruf sağlayan girişim, kent tarımıyla lojistik maliyetlerinin azaltılmasına ve daha az çevresel zarara olanak tanıyor.



“Katkısız, sağlıklı ve taze ürünlere ulaşmanızı sağlıyoruz”



ForFarming Kurucusu Levent Atlas; “Dünyada ve ülkemizde sürekli artan nüfus ve daralan tarım alanları nedeniyle sağlıklı ve taze ürünlere ulaşma imkanımız her geçen gün daha da azalıyor. Biz tarım ve teknolojiyi bir araya getirerek, bireylerin ve gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların daha taze, daha sağlıklı ve katkısız sebze ve meyveleri daha verimli şekilde üretebilmelerini sağlıyoruz. Tarvenn’den aldığımız yatırım ve stratejik destek ile daha da güçlendik, müşteri potansiyelimizi arttırdık ve kurumsallaşma yolunda adımlar attık” dedi.



Kurumlar için ‘Ticari’, çocuklar için ‘Farmi’



Otel, restoran ve gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların potansiyel müşterileri olduğunu belirten ForFarming Kurucusu Levent Atlas; “Tarıma elverişsiz atıl alanları verimli ve katkısız bitki yetiştirilebilen alanlara dönüştürmek amacıyla yola çıktık. Kullandığımız teknolojinin gücü ile kısa sürede yurtiçi ve yurtdışından gelen taleplere cevap verir duruma geldik.” dedi.



“ForFarming Ticari” çözümü ile farklı kurum ve kuruluşlar için özel projeler geliştirdiklerini ifade eden Atlas, yıl boyu diledikleri yerde taze ürünler yetiştirebilen kurumların lojistik maliyetlerini düşürdüğünü ve daha verimli bir şekilde ihtiyacı olan ürünleri yetiştirebildiğini ifade ediyor.



Okullarda uygulamaya aldıkları eğitim odaklı çözümleri “Farmi”den bahseden Levent Atlas, “Okullara sunduğumuz Farmi eğitim kitlerimizle çocuklarımıza erken yaşta tarım ve teknolojiyi öğretiyoruz. Sağlıklı besinleri kendilerinin üretmesini sağlayarak onları güzel bir geleceğe hazırlıyoruz. Hem teknoloji altyapısını hem de tarımı öğreterek onlara sorumluluk bilinci kazandırıyoruz” dedi.



“Topraksız tarıma ilgi artıyor”



Türkiye tarımına büyük katkı sağlayacaklarını vurgulayan Tarvenn CEO’su Mustafa Kopuk; “Artan nüfus ve azalan tarım alanları nedeniyle katkısız ürünlere ulaşım her geçen gün daha maliyetli ve zor hale geliyor. Bu nedenle dünyada topraksız tarıma ilgi artıyor. ForFarming, tarım ve teknolojiyi birleştirerek dilediğiniz yerde, dilediğiniz mevsimde taze ürünler yetiştirmenizi ve tüketebilmenizi sağlıyor. Kısa sürede sadece yurtiçinde değil uluslararası alanda da başarı elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.