Alanar Meyve virüse karşı güvenli oldu

COVID-19 pandemisinin başladığı ilk günden itibaren gerekli tüm tedbirleri alan Alanar Meyve; çalışanlarının, müşterilerinin ve iş ortaklarının sağlıklarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla bu önlemleri eksiksiz olarak yerine getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda TSE’nin Sanayi Kuruluşları için yayınladığı Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nu referans alan Alanar Meyve Bursa-İznik Tesisi ‘’TSE Covid-19 Güvenli Üretim Sertifikası’’nı almaya hak kazandı.

Tekfen Tarım bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Alanar Meyve, koronavirüs salgınının ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren tüm tedbirleri eksiksiz olarak yerine getirerek çalışanlarının, müşterilerinin ve iş ortaklarının sağlıklarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti. Atılan bu adımların yeterliliğinin yerinde tespitinin yapılması, değerlendirilmesi ve denetlenmesi adına, Alanar Meyve Bursa-İznik Tesisi için, Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) “COVID-19 Güvenli Üretim Sertifikası”na başvuru yapıldı.

TSE Denetçileri, Alanar Meyve Bursa-İznik Tesisi’nde üretim proses alanları, idari bina ofisleri, soyunma alanları, yemekhaneler, çalışan dinlenme alanları, revir, tedarikçi hizmet, servisler ve yemekhanelerde izlenebilirlik çalışmaları gibi birçok farklı konuyu içeren denetimler gerçekleştirdi. Ayrıca pandemi eğitimleri, temizlik, sanitasyon ve sterilizasyon planları, atık yönetimi ve bire bir personel görüşmeleri de yapıldı. TSE’nin belirlediği Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Prosedürleri’nin eksiksiz yerine getirildiği Alanar Meyve Bursa-İznik Tesisi, hiçbir uygunsuzluk yaşamadan ve ek süre talebinde bulunulmadan “TSE COVID-19 Güvenli Üretim Sertifikası”nı almaya hak kazandı.