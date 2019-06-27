Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda food istanbul Trabzon Bursa
M3 para arzı arttı
M3 para arzı arttı
Mega yat “Spectre“ Marmaris'te
Mega yat Marmaris'te
Bakan Pakdemirli'den etçi buzağı desteği müjdesi
"Etçi buzağı" desteği
Türk kirazına uluslararası lezzet yıldızı sertifikası
Türk kirazına sertifika
Kadıköy'de yelkenler fora!
Kadıköy'de yelkenler fora!

Antalya’da karpuz üretimi 500 bin tona ulaştı

Her yıl birçok meyve sebzede yılın ilk hasadını gerçekleştiren Antalya, karpuz üretiminde de her geçen gün ilerleme kaydediyor. Antalya’da 2004 yılında 46 bin ton olan karpuz üretimi 2018 yılında 500 bin tona ulaştı.

Antalya’da karpuz üretimi 500 bin tona ulaştı
banner17

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Antalya’da karpuz üretimine ilişkin açıklamada bulundu. Antalya’nın gün geçtikçe var olan potansiyelini daha etkin kullanarak tarımsal üretimdeki veriminin arttırıldığı belirtildi.



Antalya Tarım ve Orman il Müdürlüğü olarak ziraat mühendisleriyle birlikte her zaman üreticinin yanında olduğu ifade edilerek, “Zararlılar hakkında üreticilerimizi bilgilendirerek onlara entegre mücadele yöntemlerini anlatıyoruz. Tarımsal ilaçların son çare olduğu bilicini onlara aşılıyor ve daha az maliyetle zararlılar ile mücadele etmelerine olanak sağlıyoruz. Antalya tarla ve örtü altı üretimi ile domates, biber, patlıcan, hıyar, fasulye gibi birçok üründe uygulayan Antalyalı üreticiler yaz mevsiminin olmazsa olmazı, her öğün sofralarda yer bulan bol miktarda C vitamini ve antioksidan özelliği ile çeşitli kanser türlerine karşı etkili olan beta-karoten içeren, içerdiği yüksek potasyumun da kalp fonksiyonlarının ve kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olan kapruzu da örtü altında yetiştirerek Türkiye'de ilk karpuz hasadını yapma avantajına sahip olmakta ve bu avantaj üreticilere artı bir gelir olarak dönmektedir” denildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Antalya KarpuzKarpuz üretimi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5