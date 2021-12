Arı Sütü doğurganlığı arttırıyor

Tanuğur; “Arı sütü, işçi arılar tarafından salgılanan süt beyazı renkte bir besin. Bu ürün, kraliçe arının büyümesi ve beslenmesi için kullanılır. İşçi arıların bezleri tarafından salgılanır ve kolonideki tüm larvalar bu salgıyla beslenir. İşçi arılar yeni bir kraliçe yetiştirmeye karar verdiklerinde bazı küçük larvalar seçerler ve onlara özel yapılmış kraliçe hücreleri ile bol miktarda arı sütü verirler. Arı sütü, dünyadaki en değerli içeriğe sahip az sayıdaki gıdadan biridir. İçeriğinde değerli proteinler, amino asitler ve yağ asitlerini barındırır. Ayrıca B grubu vitaminleri; kalsiyum, bakır, manganez, potasyum, sodyum, demir ve çinko gibi mineralleri bulundurur.”

Arı sütünün faydalarıyla sözlerini sürdüren Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı; “Yapılan bilimsel çalışmalar, arı sütünün kalp-damar sağlığı, üreme sağlığı ve beyin fonksiyonları üzerinde oldukça anlamlı olumlu etkiler sağladığını gösteriyor. Kolesterol seviyeleri, kan şekeri ve kan basıncını dengeleyici özelliği ile kalp sağlığını destekleyen bir besin. Yüksek antioksidan özelliğiyle yara iyileşmesi ve cilt dokusunun onarımında da faydalı bir bileşen. Zengin besin bileşiminin yanı sıra sadece arı sütünde bulunan 10-HDA ve Royalaktin bileşenleri; bedensel-zihinsel gelişim ve bağışıklık sistemini destekleyici etkiler gösteriyor. Taze arı sütünü çocuklar günde ¼ çay kaşığı doğrudan, aç karnına dil altından, yetişkinler ise ½ çay kaşığı doğrudan, aç karnını dil altından tüketebilirler. Bu noktada temin edilen taze arı sütünün doğru üretim ve saklama koşullarıyla tüketiciye ulaştırılması çok önemli. Mutlaka “Sözleşmeli Arıcılık Modeli” ile kalite standartlarına uygun üretim yapan markaları tercih edin.” dedi.

Doğum Uzmanı Dr. Zahide Küçük, arı sütü doğurganlığı destekliyor

Küçük; “Arı sütüyle ilgili yürütülen bilimsel çalışmalarda menopoz semptomlarını hafifletmeye yardımcı olduğu görülüyor. Ayrıca kadınlarda yumurta sayısı; erkeklerde ise sperm kalitesini arttırarak doğurganlığı desteklediği ve infertilite (kısırlık) tedavisine yardımcı olduğu yönünde araştırmalar mevcut.” Dr. Zahide Küçük sözlerini son bilimsel yayınlarla devam ettiriyor; “Endometriozis, normalde rahim iç duvarında bulunan salgı bezlerinin rahim dışında yerleşmesidir. Sık görülen yerleşim yerleri, yumurtalıklar, rahim üzeri ve arkası, tüpler, kalın barsak ve idrar torbası üzeridir. Üreme çağındaki kadınların yaklaşık %10’unda görülür. İnfertilite şikayetiyle gelen kadınların yaklaşık %40’ında, sürekli kasık ağrısı olan (kronik pelvik ağrı) hastaların ise yaklaşık %40-60’ında endometriozis hastalığı mevcuttur. 2021 yılında Shiraz Üniversitesi’nde yapılan bilimsel çalışmada, arı sütünün endometriozis ve ağrı skorları üzerine etkisi değerlendirilmiştir. 9 hafta süren çalışma, 6 gruba ayrılan 48 rat ile yürütülmüştür. Endometriozisli deney grubuna 200 mg/kg/gün arı sütü verilmiştir. Çalışma sonucunda, arı sütü tedavisinin endometriozis lezyonlarının boyutunu ve ağrı skorlarını azalttığı görülmüştür. Araştırmacılar, arı sütünün endometriozis ve infertilite için diğer tamamlayıcı ve alternatif tedavilere göre etkili doğal bir gıda olduğunu bildirmişlerdir.” dedi.

Kaynak: Farahani, Z. K., Taherianfard, M., Naderi, M. M., & Ferrero, H. (2021). Possible therapeutic effect of royal jelly on endometriotic lesion size, pain sensitivity, and neurotrophic factors in a rat model of endometriosis. Physiological Reports, 9(22),