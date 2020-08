BAKTAT’tan büyük yatırım

Gıda sektöründe kurulduğu günden bu yana gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında başarılı girişim ve yatırımlar yapan BAKTAT Şirketler Grubu kurucularından, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali BAKLAN, 2018 yılında Özbekistan’ da kurduğu Alihan Organik tarım şirketi ile Semerkand’ ın Qo’Shrabot Bölgesi’ nde sahip olduğu 20.000 dekar arazi üzerinde aromatik bitki, çeşitli kuruyemiş ve sebze ile meyve üretimine başladı. QO’SHRABOT’ da yapılan tarımın tüketiciye ulaşması amacıyla kurulacak olan fabrika ile hem iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesine katkı sağlanmış hem de Özbekistan ülke topraklarında hatırı sayılır bir istihdamın önü açılmış olacak.

BAKTAT adıyla 1986 yılından bu yana gıda ürünleri üreten ve tüm dünyaya pazarlayan BAKTAT Şirketler Grubu sahiplerinden Dr. Ali BAKLAN, Çorum’ da başlayıp Avrupa’ ya uzanan başarısını anlattı. Ortağı ve kurucusu olduğu BAKTAT Şirketler Grubu, 1985 yılında sektöre perakendeci olarak girmiş, çok değil bir yıl sonra Çorum’ da ilk fabrikasını kurmuş ve ürünlerini Almanya’ ya ihraç etmeye başlamıştır. Gıda sektöründe bir dev olma yolunda ilk adımı atan BAKTAT, tüm dünyada 54 ülkeye ihracat yapan, ürün çeşitliliği açısından elinde tuttuğu 3200 adet barkodla sektör lideri firmaların başında gelen, tüm Avrupa Birliği ülkeleri ile Amerika, Kanada, Kore, Arabistan ve Türki Cumhuriyetlere kadar uzanan geniş dağıtım ağına sahip bir firma olarak uzun yıllardır ticaret hayatını sürdürmektedir. Türkiye’ nin gururu markaları bünyesinde barındıran BAKTAT Şirketler Grubu kurucularından Dr. Ali BAKLAN, tüketicilerinin farklı zevk ve tercihlerini dikkate alarak, sağlıklı yaşama doğal ürünler ile katkı sağlamak, sürdürülebilir geliştirilebilir tarım politikaları ışığında ve yaygın ağı ile tüm dünyaya ulaşmak vizyonuyla ticari hayatına yön vermiştir. 2008 yılında organik ürün pazarına giren ve bu alanda da sektörün en iyileri arasında yerini alan Dr. BAKLAN, 2009 yılında BAKTAT ZEYTİN adıyla Manisa Akhisar’ da kurduğu zeytin ve zeytinyağı fabrikası ile kariyerine bir başarı daha eklemiştir. Bugün Türkiye ve yurtdışında 13 şirkette ortaklığı ve kendine ait yatırımları ile adından söz ettiren BAKLAN, 15 ülkeden 170 üniversitenin oluşturduğu Kafkas Üniversiteler Birliği Senatosu’ nun kararıyla Bakü Euroasian Üniversitesi tarafından ‘Fahri Doktora’ unvanına layık görülmüştür. İki ülkenin ticari ilişkilerini derinleştirmek istediklerine vurgu yapan Dr. Ali BAKLAN, Özbekistan ve Türkiye arasındaki tarihi kardeşlik bağlarına işaret ederek, iki ülkenin siyasi, ekonomik veya kültürel olarak birçok seviyede ayrıcalıklı ilişkilere sahip olduğunu söylemiştir.

Özbekistan ile Türkiye arasında 2019 yılında gerçekleşen ikili ticaret hacminin 2,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçtiğini ve toplam 1300 kadar Türk sermayeli firmanın Özbekistan’da faaliyet gösterdiğini belirten iş insanı, kendilerinin Özbekistan ile arasındaki iş birliğinin her alanda gelişmesine büyük önem verdiklerini ve Türk- Özbek halkları arasındaki yakın bağlardan güç alan ilişkilerin ilerletilmesi yönündeki iradelerini korumakta olduğunu ifade etti. 2018 yılında Alihan Organik adıyla bir tarım şirketini kurduklarını ve Özbekistan’ ı Orta Asya’ da tarımın merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. “Dünyanın her yerindeki tüketicilerimizin zevk ve tercihlerine, inanç ve değerlerine uygun, lezzetli, sağlıklı ve yenilikçi ürünler üretip bunları ihraç etme fikriyle yola çıktık. İhracatın, sektörümüzün sürdürülebilirliği ve dış ticaret dengeleri için kritik önemde olduğunun altını çizmek isterim. Yukarı yönlü bu trendi asıl önemli ve anlamlı kılan ise ihraç ettiğimiz ürün çeşitliliğinin artması ve yeni pazarlara ulaşmış olmamızdır. Bugün gururla belirtebiliriz ki, ülkemizde tarım sektöründe artık sadece kendi ihtiyaçlarımıza odaklanmanın ötesinde, yurtdışı pazarlara da açılma ve yayılma olgunluğuna ulaşıyoruz. Biz de bu yolda girişimlerimizi ihracatın ötesine taşıyarak Özbekistan topraklarında yatırım yapıp hem ülkemiz ile ikili ticaret hacminin gelişmesini hem de Özbekistan‘ ın kalkınma ve istihdam amaçlarına katkı sağlamayı amaç edindik. Alihan Organik olarak Özbekistan topraklarında yaptığımız tarım ve akabinde kuracağımız fabrika ile 2023 yılında çok büyük yatırımın önünü açmış olacağız. Alihan Organik’ in uluslararası bir marka olması yolunda sağlam adımlarla ilerlemeyi hedefliyoruz. Alihan Organik olarak 2019 yılında, Özbekistan topraklarında 20.000 dekar arazi üzerinde lavanta, çeşitli kuruyemiş ve sebze ile meyve üretimi yapmış bulunmaktayız.

“Dünya’ nın en büyük, 5.000 dekar büyüklüğünde, tek parça lavanta tarlasının ekimlerine devam ediyoruz.”

Özbekistan, 447.400 km²'lik bir yüzölçümü üzerinde karasal iklime sahip, önemli bir işgücü potansiyeli barındıran ve Kalkınma stratejisi olarak Doğrudan Yabancı Yatırımı çekmeyi kilit öncelikler olarak belirlemiş bir ülkedir. Toplam 25. 2 milyon hektar tarım arazisi üzerinde pamuk ve buğday en çok üretilen temel tarım ürünleri olmasına rağmen biz burada karasal iklimlerde de yetişebilen aromatik bitki olma özelliği ile ön plana çıkan lavanta bitkisinin üretimini gerçekleştirdik. Biz hem bu topraklarda lavanta üretimini teşvik etmeyi hem de dünyanın en büyük ve tek parça lavanta tarlası ekimini gerçekleştirerek bir rekora imza atmayı istiyoruz. 2023 yılına kadar hayata geçirmeye çalıştığımız fabrikamız ile de dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağ bitkisinden birisi olan, parfümeri ve ilaç sanayiinde, sabun ve diğer endüstri kollarında kullanılan lavantayı işleyip dünya pazarına girmeyi hedefliyoruz.

Özbekistan’ ın verimli topraklarını yeşertmek ve Türk- Özbek iş birliğiyle dünya markası olma motivasyonu ile çıktığımız bu yolda, 2000 kişilik personelimizle yalnızca lavanta değil kuruyemiş ve sebze ile meyve üretimine de başladık. Badem fidanlarımız ekim için hazırda beklerken üzüm bağı ekimimiz tamamlandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sebebiyle Alihan Organik olarak faaliyetlerimizde bazı düzenlemeler yapmak zorunda kaldık ve yatırımlarımızı kısa bir süre erteledik. Ancak normalleşme süreci ile birlikte yeniden ivme kazanan yatırım sürecimiz devam etmekte olup en kısa sürede hedeflerimize ulaşmayı ve Orta Asya’ yı Türk tarım uygulamalarının kalitesi ve BAKTAT tecrübesi ile tanıştırmayı planlıyoruz.” açıklamasında bulundu. Sözlerini iyi dilek temennileriyle sonlandıran Dr. Ali BAKLAN, yatırımlarına ilişkin faaliyetlerinde bölgede üst düzey devlet yetkilileri, yerel yöneticiler ve Sayın Özbekistan Taşkent Büyükelçimiz Mehmet SÜREYYA ER, Özbekistan Ankara Büyükelçisi Sayın Alişer AGZAMHODJAEV ve ekibinin kendilerine her zaman her türlü kolaylığı sağladıklarını söyleyip teşekkürlerini iletti. Devamında desteklerini hiçbir konuda esirgemediklerini vurgulayıp bölgedeki önemli bir ihtiyacı gidereceğimiz için memnuniyet duyduklarını belirtti.