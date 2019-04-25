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Başkan uyardı!... Sürüden ayrılanı kurt kapar

Bilgi kirliği konusunda daha aktif bir çalışma yapacaklarını söyleyen Başkan Koca birlikten ayrılanlara da çağrı yaparak, “Sürüden ayrılanı kurt kapar. Birlikten kuvvet doğar. Ayrılık kararını doğru bulmuyorum” dedi.

Başkan uyardı!... Sürüden ayrılanı kurt kapar
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Dünyanın en büyük beyaz et etkinlikleri arasında gösterilen ve Antalya’da Starlight Convention Center & Sunrise Park Resort’da başlayan 5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi’ne başkanın mesajları damgasını vurdu.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Dr. Sait Koca tavukla ilgili bakanlıkların ardından en güvenilir kurumun BESD-BİR’in çıktığına dikkat çekerek önümüzdeki dönemde bilgilendirme çalışmalarına başlayacaklarını söyledi ve “Sektörde yanlış bilgilendirmeleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Düzenli olarak konusunda uzman hocaların desteği ile kamuıyunu bilgilendiriyoruzz” diye konuştu.

Bilgi kirliği konusunda daha aktif bir çalışma yapacaklarını söyleyen Başkan Koca birlikten ayrılanlara da çağrı yaparak, “Sürüden ayrılanı kurt kapar. Birlikten kuvvet doğar. Ayrılık kararını doğru bulmuyorum” dedi.

Bu yıl ABD’den İran’a, Finlandiya’dan Avustralya’ya kadar birbirlerinden binlerce kilometre uzaklıktaki değişik coğrafyalardan bilim insanlarını Antalya’da buluşmasının çok önemli olduğunu söyyen Başkan Sait Koca , bilim kurulu üyelerine ve sponsorlara teşekkür etti.

32 ülkeden 1.500’ü aşkın katılımcı sayısına ulaştıklarını belirten Prof. Dr. Ceylan, 5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi’nin beyaz et sektörü paydaşları ile bu alanda araştırmalar yapan bilim insanlarının iletişim kurmaları ve birlikte hedeflerine ulaşmaları için mükemmel bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

SEKTÖR PAYDAŞILARI KATILDI
 
Ülkemizde beyaz et sektöründe uluslararası katılımla gerçekleşen tek ve en büyük etkinlik olan 5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi UBEK’e, ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fas, Finlandiya , Fransa, Hollanda, İngiltere, İran, İrlanda, İspanya, İtalya, Kanada, K.K.T.C., Lübnan, Macaristan, Malezya, Mısır, Polonya, Portekiz, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye, Türkmenistan ve Umman’dan ziraat, veteriner ve gıda mühendisleri ile doktorlardan oluşan 1.500’ün üzerinde bilim insanı ve sektör paydaşı katıldı.
 
 

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