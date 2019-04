Beyaz et gevezelerine etik eleştirisi

Antalya Starlight Convention Center & Sunrise Park Resort’da düzenlenen 5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi’nin açılışında konuşan Kongre Başkanı Prof. Dr. Necmettin Ceylan sektörle ilgili olmayan isimlerin bu konuda bilgi kirliliği yarattığını belirterek, “Onları bilimsel etiğe davet ediyorum” dedi. Sektörle ilgili çok sayıda isim konuyla ilgisiz olduğu halde konuşmalar yapıyor ve bu isimler kamuoyunda beyez et gavezeleri olarak anılıyor.



ABD’den İran’a, Finlandiya’dan Avustralya’ya, Lübnan’dan Irak tam 32 ülkeden katılımla gerçekleşen etkinliğin açılışında yaratılan bilgi kirliliğe değinen Ceylan, “Gezen tavuğu da en iyi biz biliriz. Kendi kişisel menfaatleri doğrultusunda konuşan hiçbir yetkisi olmayan bilimsel etiğe dayanmadan konuşanları etik davranmaya davet ediyorum” diye konuştu.



Ülkemizde beyaz et sektöründe uluslararası katılımla gerçekleşen tek ve en büyük etkinlik olan 5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi UBEK’e, ABD, Almanya,

Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fas, Finlandiya , Fransa, Hollanda, İngiltere, İran, İrlanda,



İspanya, İtalya, Kanada, K.K.T.C., Lübnan, Macaristan, Malezya, Mısır, Polonya, Portekiz, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye, Türkmenistan ve Umman’dan ziraat, veteriner ve gıda mühendisleri ile doktorlardan oluşan 1.500’ün üzerinde bilim insanı ve sektör paydaşı katılacak.