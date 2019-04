Beyaz Et Kongresi başladı

Beyaz et sektörü Antalya’da buluştu. Antalya’da Starlight Convention Center & Sunrise Park Resort’da düzenleneen 5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi’nde 32’den fazla ülkeden 1000’i aşkın katılımcı katıldı.



Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği (BESD-BİR) tarafından iki yılda bir rüzenlenen etkinlikte sektör konuyla ilgili fakültelerin öğrencilerinin ücretsiz katılımını sağladı.



Yıllık cirosu yaklaşık 5 milyar dolar olan kanatlı eti sektörü, 15 bin adet kayıtlı kümes ile birlikte yaklaşık 3 milyon kişiyi istihdam ediyor ve Türkiye’de kişi başına 38 kg olan et tüketiminin 24 kg’ı beyaz et sektörü tarafından karşılanıyor.



Yapılan etkinlik dünyanın önemli sektör buluşmaları arasında gösteriliyor