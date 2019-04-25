Beyaz et sektörü Antalya’da buluştu. Antalya’da Starlight Convention Center & Sunrise Park Resort’da düzenleneen 5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi’nde 32’den fazla ülkeden 1000’i aşkın katılımcı katıldı.
Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği (BESD-BİR) tarafından iki yılda bir rüzenlenen etkinlikte sektör konuyla ilgili fakültelerin öğrencilerinin ücretsiz katılımını sağladı.
Yıllık cirosu yaklaşık 5 milyar dolar olan kanatlı eti sektörü, 15 bin adet kayıtlı kümes ile birlikte yaklaşık 3 milyon kişiyi istihdam ediyor ve Türkiye’de kişi başına 38 kg olan et tüketiminin 24 kg’ı beyaz et sektörü tarafından karşılanıyor.
Yapılan etkinlik dünyanın önemli sektör buluşmaları arasında gösteriliyor
Beyaz Et Kongresi başladı
Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği (BESD-BİR) tarafından iki yılda bir rüzenlenen etkinlikte sektör konuyla ilgili fakültelerin öğrencilerinin ücretsiz katılımını sağladı.
25 Nisan 2019 Perşembe 10:38
Beyaz et sektörü Antalya’da buluştu. Antalya’da Starlight Convention Center & Sunrise Park Resort’da düzenleneen 5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi’nde 32’den fazla ülkeden 1000’i aşkın katılımcı katıldı.