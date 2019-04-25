Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda mersin Trabzon Bursa
Sessiz sedasız satıldı
Sessiz sedasız satıldı
Garanti Bankası'nın ismi değişiyor
İsmi değişiyor!
Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II tanıtıldı
Akrep II görücüye çıktı!
Tekno Macera platformu
Tekno Macera platformu
Meteorolojiden kar uyarısı
Meteorolojiden kar uyarısı

Beyaz Et Kongresi başladı

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği (BESD-BİR) tarafından iki yılda bir rüzenlenen etkinlikte sektör konuyla ilgili fakültelerin öğrencilerinin ücretsiz katılımını sağladı.

Beyaz Et Kongresi başladı
banner17

Beyaz et sektörü Antalya’da buluştu. Antalya’da Starlight Convention Center & Sunrise Park Resort’da düzenleneen 5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi’nde 32’den fazla ülkeden 1000’i aşkın katılımcı katıldı.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği (BESD-BİR) tarafından iki yılda bir rüzenlenen etkinlikte sektör konuyla ilgili fakültelerin öğrencilerinin ücretsiz katılımını sağladı.

Yıllık cirosu yaklaşık 5 milyar dolar olan kanatlı eti sektörü, 15 bin adet kayıtlı kümes ile birlikte yaklaşık 3 milyon kişiyi istihdam ediyor ve Türkiye’de kişi başına 38 kg olan et tüketiminin 24 kg’ı beyaz et sektörü tarafından karşılanıyor.

Yapılan etkinlik dünyanın önemli sektör buluşmaları arasında gösteriliyor

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
TavukBeyaz Et Kongresi BaşladıStarlight Convention Center & Sunrise Park ResortBESD-BİR5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5