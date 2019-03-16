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Beyaz etle ilgili gelişmeler bilim ışığında değerlendirilecek

Çiftlikten sofralarımıza tavuk eti üretiminin tüm aşamaları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, gıda güvenliğinin sağlanmasındaki stratejik önemi gibi kanatlı eti sektörü ile ilgili tüm konular, 24-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi’nde (UBEK) bilim ışığında masaya yatırılacak.

Beyaz etle ilgili gelişmeler bilim ışığında değerlendirilecek
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Nisan ayında Antalya’da yapılacak 5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi öncesinde hazırlıklar ile ilgili bilgi veren Kongre Başkanı Prof. Dr. Necmettin Ceylan “Teknolojiyi, bilgiyi ve yenilikleri paylaşarak ve tartışarak insanlığa daha fazla fayda sağlamayı amaçladığımız 5. Uluslararası Beyaz Et Kongremiz, Türkiye’de bu alanda düzenlenen tek uluslararası kongre. Dünya genelinde ABD’den Avustralya’ya, Bosna Hersek’ten, Hollanda, Kanada ve Türkiye’ye kadar pek çok ülkeden ziraat, veteriner ve gıda mühendisleri ile doktorlardan oluşan yaklaşık 1.500 bilim insanı BESD-BİR tarafından düzenlenen bu büyük organizasyona katılmak için ülkemize gelecek. Kongremiz beyaz et sektörü paydaşları ile bu alanda araştırmalar yapan bilim insanlarının iletişim kurmaları ve birlikte hedeflerine ulaşmaları için mükemmel bir fırsattır.” dedi. Prof.Dr. Ceylan, UBEK’in sürekliliği ve ulaşmış olduğu kalite seviyesi ile uluslararası CAB abstract veri tabanına kabul edilmesinden duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Prof. Dr. Necmettin Ceylan; “2050 yılına çok varmış gibi görünse de önümüzdeki 30 yıl içinde tavuk eti daha büyük öneme sahip olacak. 7,5 milyar nüfuslu dünyamızda 840 milyon kişi yetersiz beslenme nedeniyle fizyololojik açlık çekiyor ve her yıl 11 milyon kişi açlık veya yetersiz beslenme yüzünden hayatını kaybediyor. Hızla artmaya devam eden insan nüfusu 2050 yılında 9.75 milyara ulaşmış olacak. Dünya insanın sağlıklı, dengeli ve en önemlisi yeterli beslenebilmesi, aç kalmaması için bilim insanları olarak bizlere çok önemli görevler düşüyor. Öncelikle halkımızı doğru ve bilim ışığında yönlendirmemiz gerekir. Tüm insanların beslenme hakkı kutsaldır, bunu unutmayalım” diyerek sözlerine devam etti.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Necmettin Ceylan, “Ülkemizde özellikle gıda alanında tavuk eti üretimi de dahil çok ciddi boyutta bilgi kirliliğinin olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Ceylan, “Bilim insanlarının toplumları doğru yönde bilgilendirme sorumluluğu vardır. Biz de bu bilinçle hiçbir bilimsel temeli olmayan gıdalar hakkındaki bilgi kirliliğini ortadan kaldırmada ve kamuoyunun doğru bilgilere ulaşmasında üzerimize düşen misyonu en iyi şekilde yapmak üzere çalışıyoruz. Temelde tavukçuluk hakkında bilgisi, geçmişi ve alt yapısı olmayan, uzmanlık alanları ile hiçbir ilgisi olmayan konularda kamuoyunu yanlış yönlendirebilecek açıklamalarda bulunulması çok yanlış ve tehlikelidir.” diyerek sözlerini tamamladı.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR), 2005 yılından bu yana kanatlı sektörüne dair dünya çapında otorite bilim insanlarını Uluslararası Beyaz Et Kongresi kapsamında bir araya getiriyor. Bu yıl 5’ncisi düzenlenen Uluslararası Beyaz Et Kongresi (UBEK), 24-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya’da Starlight Convention Center & Sunrise Park Resort’da düzenleniyor. Dünyada uygulanan son teknolojik ve bilimsel gelişmelerin dünyadan bilim insanları ve uzmanların katılımı ile değerlendirileceği Kongre’ye dünya genelinden ve ülkemizden yaklaşık 1.500 bilim insanı, uzman ve sektör paydaşlarının katılımının bekleniyor. 

 

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5. Uluslararası Beyaz Et KongresiKongre Başkanı Prof. Dr. Necmettin CeylanUBEK
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