Biyoteknoloji Türk Tarımına Kazandırıyor

Geçtiğimiz yıl ülkemizin ilk paya dayalı kitle fonlama kampanyası unvanıyla yatırımcılarla buluşan PromoSEED Biyoteknoloji A.Ş., Akıllı Bakteri Teknoloji ürünüyle fonbulucu platformu üzerinden yürüttüğü ikinci yatırım turunu da başarıyla kapattı. Girişim şirketi, %124,6 fonlama oranıyla hedefinin üzerine çıkarak yaklaşık 7,5 milyon TL finansmana ulaştı. Yatırım turu boyunca 82’si nitelikli / kurumsal olmak üzere toplamda 2,227 yatırımcı girişim şirketinden pay hisse aldı. Dışa bağımlı yüksek teknolojik ürünleri %100 yerli ve milli sermayeyle üretmek üzere çalışan PromoSEED Biyoteknoloji A.Ş.’nin vizyonu; yurt içi, Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere global çapta mikrobiyal biyoteknolojik ürünler alanını domine etmek.

Elde edilen kaynakla pazardaki yeni fırsatlar yakalanacak

2018’deki kuruluşundan itibaren binlerce toprak bakterisinin bilimsel incelemesini laboratuvar ortamında gerçekleştirerek Ar-Ge çalışmalarını ticari ürünlere dönüştüren girişim, 2019 yılında PromoSEED Biyoteknoloji A.Ş. olarak şirketleşmesine kadar, bakteri türlerini etkili şekilde izole edip, ileri teknoloji ile üretim kabiliyetini ticari düzeye çıkartabilecek bilimsel ve teknik bilgi birikimine sahip oldu. 2020 yılında birkaç farklı ürünün laboratuvar, sera ve arazide denemelerini gerçekleştirip, bugüne kadar Tarım Orman Bakanlığından 6 ürün için lisans ve tescil belgeleri alarak üretim aşamasına geçti.

Temmuz 2021'de fonbulucu kitle fonlaması platformunda 291 yatırımcının katılımıyla, %6 hisseye karşılık 300 bin TL yatırım alan PromoSEED, Kültepe Yatırım A.Ş. ve ERBAN melek yatırımcılarından %4,5 hisse karşılığı aldığı 225 bin TL yatırımı kullanarak operasyonlarını hızlandırdı. İlk yatırım kaynağı ile üretilen ürünlerden günümüze kadar 40 bayi vasıtasıyla yüzlerce çiftçiye ulaşan şirket, dokuz aylık süreçte 400 bin TL ciro elde etti. Bu süre içerisinde pazardaki talep ve fırsatları ilk elden deneyimleme şansı yakalayan PromoSEED Biyoteknoloji A.Ş., ikinci yatırım turunda elde ettiği yaklaşık 7,5 milyon TL kaynakla pazardaki yeni fırsatları yakalamayı planlıyor. Şirket bu ölçeklenme amacı doğrultusunda ilk aşamada üretim kapasitesinin artırılması, nitelikli teknik kadronun genişletilmesi, tedarik zincirinin yapılandırılması, B2B satış ekibinin kurulması ve Ar-Ge faaliyeti biten çalışmaların ürünleştirilmesi yoluna gidecek.

Fonlamanın ardından konuşan Kurucu Ortak & CSO Semih Yılmaz, “Bu fonlama sonrasında üretim ve pazarlama noktasında güzel işler yapacağız, bununla ilgili planlamalarımızı yaptık. Pazarlama konusunda Antalya’da sıvı gübre konusunda büyük bir distribütör ürünlerimizin geri dönüşlerindeki memnuniyeti gördüğü için bizimle çalışmak istiyor. Önümüzdeki günlerde inşallah anlaşma haberlerimizi de paylaşacağım” dedi.

Kurucu Ortak & CEO Mustafa Çetin ise “Biz PromoSEED ürünlerine çok güveniyoruz, biyoteknoloji konusunda ülkemize büyük katkıları olacağına da inancımız tam. PromoSEED’in bir şirket olarak fonlanmasından ziyade bir biyoteknoloji modelinin fonlanarak başarılı olması bizi çok heyecanlandırıyor” ifadelerini kullandı.

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fonbulucu Platformları Hakkında:

fonbulucu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’dan 8 Nisan 2021 tarihinde lisans alarak “paya dayalı kitle fonlaması” alanında ilk kez faaliyete geçen ve Türkiye’de girişimcilik ve yatırımcılık ekosistemini geliştirmek, sermayeyi tabana yaymak amacıyla kurulan bir finans teknolojileri girişimidir.

Platforma 2021 yılı itibariyle 2300’den fazla girişim finansmana erişmek için başvurdu. Yatırım turuna çıkmaya hak kazanan 37 girişimden, 32 tanesi kampanyasını başarıyla sonuçlandırarak, platformumuzda toplamda 80 milyon TL’nin üzerinde fon toplandı. Sisteme bugüne kadar 24.000 kişi üye oldu ve dijital girişimcilik yatırımcılığı ile tanıştı.

fonbulucu, paya dayalı kitle fonlama platformu, melek yatırım ağı, girişim sermayesi yatırım fonu ve eğitim şirketi ile birlikte kurduğu 4’lü yapının gücüyle 2022 yılında 150 milyon TL, 2023 sonuna kadar ise 1 milyar TL finansman hacmine ulaşmayı hedefliyor.

