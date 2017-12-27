Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi Mehmet Akif Ersoy Meltem Ersoy
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti
Yurt dışında atağa geçecek
Yurt dışında atağa geçecek
Milyon dolarlık eğlence
Milyon dolarlık eğlence

Bolu'daki yaylalarda beslenen hindiler yılbaşına hazır

- Bolu'nun Göynük ilçesinde yaylalarda tamamen doğal ürünlerle beslenen hindiler, 150-200 liradan satışa sunuldu

Bolu'daki yaylalarda beslenen hindiler yılbaşına hazır

BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Örencik köyünün bin 400 rakımlı yaylasında tamamen doğal ürünlerle beslenerek bakımları yapılan hindiler, yılbaşı sofraları için hazırlanıyor.
Devlet memurluğundan emekli olduktan sonra, Örencik köyüne bağlı Kozderesi Mahallesi'ndeki babaevine yerleşen Süleyman Odabaşı (59), 8 ay önce 300 hindi yavrusu aldı.
Aldığı hindileri, bin 400 rakımlı Karabey yaylasına götüren Odabaşı, yaklaşık 7 ay boyunca burada kalarak hindilerini büyüttü.
Kar yağışının ardından hindilerini köye getiren Odabaşı, tamamen doğal ürünlerle ve doğayla iç içe yetiştirdiği hindilerini yılbaşı sofraları için hazırladı.
Gerek yılbaşında gerekse diğer zamanlarda hindi eti yemek isteyen vatandaşlar için bu işi yaptığını anlatan Odabaşı, erkek hindileri 200, dişi hindileri ise 150 liraya sattığını söyledi.
- "Hayvan sevmeyen bu işi yapamaz"
Bazı müşterilerinin hindiyi canlı almak isterken bazılarının da temizlenmiş şekilde talep ettiğini anlatan Odabaşı, "Temizlenmiş isteyenler için hindiyi kesip, parçalarına ayırıp gönderiyoruz. Erkek hindiler temizlendikten sonra 8-9 kilogram, dişiler ise 6-7 kilogram geliyor." diye konuştu.
Hindi yetiştiriciliğinin çok zor olduğunu vurgulayan Odabaşı, "Hayvan sevmeyen bu işi yapamaz. Akşama kadar bunları koyun gibi yaylalarda gütmek gerekiyor. Ben sevdiğim için yaptım. Gelecek yıl 500 tane daha alıp yetiştirmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Yılbaşı SofralarıYılbaşıHindiGöynükBolu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5