Bolu'daki yaylalarda beslenen hindiler yılbaşına hazır

BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Örencik köyünün bin 400 rakımlı yaylasında tamamen doğal ürünlerle beslenerek bakımları yapılan hindiler, yılbaşı sofraları için hazırlanıyor.

Devlet memurluğundan emekli olduktan sonra, Örencik köyüne bağlı Kozderesi Mahallesi'ndeki babaevine yerleşen Süleyman Odabaşı (59), 8 ay önce 300 hindi yavrusu aldı.

Aldığı hindileri, bin 400 rakımlı Karabey yaylasına götüren Odabaşı, yaklaşık 7 ay boyunca burada kalarak hindilerini büyüttü.

Kar yağışının ardından hindilerini köye getiren Odabaşı, tamamen doğal ürünlerle ve doğayla iç içe yetiştirdiği hindilerini yılbaşı sofraları için hazırladı.

Gerek yılbaşında gerekse diğer zamanlarda hindi eti yemek isteyen vatandaşlar için bu işi yaptığını anlatan Odabaşı, erkek hindileri 200, dişi hindileri ise 150 liraya sattığını söyledi.

- "Hayvan sevmeyen bu işi yapamaz"

Bazı müşterilerinin hindiyi canlı almak isterken bazılarının da temizlenmiş şekilde talep ettiğini anlatan Odabaşı, "Temizlenmiş isteyenler için hindiyi kesip, parçalarına ayırıp gönderiyoruz. Erkek hindiler temizlendikten sonra 8-9 kilogram, dişiler ise 6-7 kilogram geliyor." diye konuştu.

Hindi yetiştiriciliğinin çok zor olduğunu vurgulayan Odabaşı, "Hayvan sevmeyen bu işi yapamaz. Akşama kadar bunları koyun gibi yaylalarda gütmek gerekiyor. Ben sevdiğim için yaptım. Gelecek yıl 500 tane daha alıp yetiştirmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.