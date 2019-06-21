Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon mersin seminer 23
Dolar kaç oldu?
Dolar kaç oldu?
Guvernörler Kurul Toplantısı
Guvernörler Toplantısı
“Avrupa'da birinciyiz“
Avrupa'da birinciyiz!
Yeni Ford Transit ve Custom modelleri Türkiye'de
Yeni Modeller Türkiye'de!
Moody's'in Türkiye kararı
Türkiye notunu düşürdü

Buğdaydan 10 yılda 10 milyar dolarlık katma değer

Tarım ve Orman Bakanlığı: "2009-2018 yıllarını kapsayan 10 yıllık süreçte, 12,2 milyar dolarlık buğday ithalatı, bunların işlenmesiyle de 22,2 milyar dolar değerinde, un, makarna, bisküvi gibi işlenmiş buğday ürünü ihracatı gerçekleştirilmiştir"

Buğdaydan 10 yılda 10 milyar dolarlık katma değer
banner17

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2009-2018 yıllarında 12,2 milyar dolarlık buğday ithalatı ve bunların işlenmesiyle elde edilen 22,2 milyar dolarlık buğday ürünü ihracatının yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu yıl ilk 4 ayda 679 milyon dolarlık buğday ithal edilirken, 960 milyon dolar değerinde işlenmiş buğday ürününün ihraç edildiği belirtildi.

Türkiye'de genel olarak yıllık üretimin 20-21 milyon, iç tüketimin 19 milyon ton seviyesinde olduğu belirtilerek, Türkiye'nin buğdayda kendine yeten bir ülke olduğunun altı çizildi.

Sanayicilerin ham madde ihtiyacını karşılamak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında buğday ithalatına izin verildiğine işaret edilen açıklamada, ithal ürünlerin iç pazara sunulmadığı ve işlenmiş mamul ürün olarak ihraç edildiği kaydedildi.

Buğday ürünleri ihracatında dünya pazarında önemli yere sahip olan Türkiye'nin un ihracatında dünyada birinci sırada, makarna ihracatında da ikinci sırada bulunduğu, son 10 yılda un ihracatının 2 katına, makarna ihracatının da 6 katına çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye'de ithal edilen buğdayın işlenerek katma değerli ürün şeklinde yurt dışına ihraç edildiğine dikkati çekilerek şunlar kaydedildi:

"2009-2018 yıllarını kapsayan 10 yıllık süreçte, DİR kapsamında 12,2 milyar dolarlık buğday ithalatı, bunların işlenmesiyle de 22,2 milyar dolar değerinde, un, makarna, bisküvi gibi işlenmiş buğday ürünü ihracatı gerçekleştirilmiştir. Böylece ülke ekonomisine 10 milyar dolar değerinde ek katkı sağlanmıştır."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman BakanlığıBuğday ürünü IhracatıBuğday Ithalatı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5