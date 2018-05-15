Ceviz üretimine akademik destek - Bitlis Eren Üniversitesince, kentteki ceviz ağaçlarının hastalıklardan arındırılarak daha kaliteli ürün elde edilmesini sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı - Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Demir: - "İlk hedefimiz kalite. Dünya pazarıyla yarışabilmek için kaliteyi artırarak ürünümüzü yetiştirmemiz lazım"

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis Eren Üniversitesi bünyesinde kısa süre önce kurulan Bitlis ve Yöresi Ceviz Uygulama ve Araştırma Merkezince, kent ekonomisine katkı sağlayan cevizde kalitenin artırılması için proje hazırlandı.

Cevizde verim kaybına neden olan antraknoz hastalığının önüne geçilmesinin amaçlandığı proje kapsamında, Bitlis ve ilçelerinde yetiştirilen, aroması, tadı ve büyüklüğüyle dikkati çeken ceviz için üretim bölgelerinden numuneler alınacak. Laboratuvar ortamında üründe verim kaybına yol açan hastalık ve zararlılar tespit edilerek, ceviz hastalıklardan arındırılacak.

Çalışma çerçevesinde ayrıca alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla önümüzdeki günlerde bir panel düzenlenecek ve ceviz yetiştiricileri daha kaliteli üretimin nasıl yapılabileceği noktasında bilgilendirilecek.

Söz konusu projede nihai amaç, Bitlis cevizinin dünya pazarında yer almasını sağlamak.

Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bitlis denilince tarımsal ürünler bakımından akla ilk gelenin ceviz olduğunu söyledi.

İl genelinde klasik yöntemlerle üretilen cevizden beklenen faydanın sağlanamadığını belirten Demir, şöyle devam etti:

"Cevizde bazı hastalık ve zararlılar var. Bunlar önemli derecede verim kaybına sebep olabiliyor. Vatandaşlarımız bu konuda bilgi sahibi olmadığı için müdahale edemiyor veya kendi yöntemleriyle yaptıkları müdahale sonuç vermiyor. İlk amacımız üretimin yoğun yapıldığı yerlerdeki çiftçilerimizle bir araya gelerek bu sorunları tespit etmek. Bu bölgede cevizde antraknoz hastalığı var. Çok yaygın ve önemli miktarda ürün kaybına sebep olan bir mantar hastalığı. Bu hastalıkla yerinde ve zamanında yapılan müdahalelerle baş edilebilir. Çözüm noktasında neler yapabiliriz? ilk amacımız bu."

Demir, kentte üretimin yoğun olduğu Adilcevaz, Ahlat ve Hizan ilçelerinde bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yürüteceklerini ifade etti.

Hedeflerinin cevizde kaliteyi yakalamak olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Dünya pazarıyla yarışabilmek için kaliteyi artırarak ürünümüzü yetiştirmemiz lazım. Cevizimizi daha iyi tanıtmak için neler yapabiliriz, dünya pazarında veya diğer bölgelerde ceviz üretimi ve pazarlama nasıl yapılıyor? Bölgemizin en büyük sorunu tanıtım. Şu an belki Adilcevaz ve Hizan cevizini çoğu kişi bilmiyor. Tanıtım amacıyla diğer bölgelerde düzenlenecek fuarlara katılarak Bitlis cevizini anlatacağız."

Demir, Bitlis cevizinin tamamen doğal koşullarda yetiştiğine işaret ederek, "Kimyevi gübre kullanılmaması aroma ve tadı artırıyor. Tarım müdürlüğümüz de bu konuda çok iyi çalışmalar yapıyor. Biz de merkez olarak burada ceviz üretimine akademik olarak katkı sunmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.