Çiftçi kadınlar organik ürünlerle işletmeci oldu Kooperatif Başkanı Fatma Andaç: "Ürünlerimiz organik ve hiçbir katkı maddesi yok. Erişte, tarhana, makarna, çorba, salça, pekmez, reçel gibi ürünleri kendi ellerimizle burada üretiyoruz. Buraya gelince dünyam değişti. Cebimiz para gördü. Evimizde ürettiklerimizi bu merkezde yapmak ve pazarda satmak, kendi tarlamızda bahçelerimizde yaptığımız ürünleri değerlendirmek benim için ayrı bir gurur oldu."

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN



Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Karahıdır Mahallesinde yaşayan 12 kadın, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle kurdukları kooperatif sayesinde tarlalarındaki organik ürünleri geleneksel yöntemle işleyerek pazarlıyor.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneğinin ortak olarak yer aldığı "Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi Projesi" kapsamında bir araya gelen kadınlar, kurdukları kooperatifle tarladaki ürünlerini işleyerek hem pazarlıyor hem de kendilerine istihdam alanı oluşturuyor.



"Yerelde üret, yerelde tüket" sloganıyla başlayan projeyle, kırsalda yaşayan ve tarımsal üretimin her aşamasında yer alan kadınların desteklenmesi, yaşam standartlarının yükseltilmesiyle köyden kente göçün engellenmesi amaçlanıyor.

Haftanın belirli günleri kooperatifte bir araya gelen kadınlar, ürettikleri ürünleri Kayseri'de yer alan çeşitli pazarlarda satışa çıkarıyor.



Kooperatif Başkanı Fatma Andaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi (KAÇEM) adıyla kooperatifleştiklerini, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile çeşitli kuruluşlardan kuruluş aşamasında destek aldıklarını söyledi.



"Ürünlerimiz organik"

Çiftçi çocuğu olduğunu ve yıllardır tarımla ilgilendiğini belirten Andaç, şunları kaydetti:

"İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden telefonlarımıza bir mesaj geldi. Bizi eğitime çağırdılar ve 15 gün eğitimin ardından sertifikalarımızı aldık. Organik tarımla ilgileniyoruz. Kendi bahçemizde ürettiklerimizi tesise getirerek işliyoruz. Ürünlerimiz organik ve hiçbir katkı maddesi yok. Erişte, tarhana, makarna, çorba, salça, pekmez, reçel gibi ürünleri kendi ellerimizle burada üretiyoruz. Buraya gelince dünyam değişti. Cebimiz para gördü. Evimizde ürettiklerimizi bu merkezde yapmak ve pazarda satmak, kendi tarlamızda, bahçelerimizde yaptığımız ürünleri değerlendirmek benim için ayrı bir gurur oldu."



Kooperatif sayesinde ürettikleri ürünlerin direkt satıldığını vurgulayan Andaç, "Ürünlerimizi, üreticiden tüketiciye satıyoruz. Kimseyi aracı yapmadan satmaya devam edeceğiz." dedi.



Andaç, sabahın erken saatlerinde kooperatife geldiklerini ve eğlenceli bir şekilde arkadaşlarıyla çalışmaya başladıklarını, ürünleri satın alan vatandaşların da kendilerini takdir ettiklerini anlattı.



Hem organik hem de geleneksel yöntemlerle üretim gerçekleştirdiklerini dile getiren Andaç, kadınların istihdama katkı sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.



Kooperatif bünyesindeki kadınlardan Fatma Çetin ise 5 yıldır atıl durumdaki Karahıdır'daki ilkokulun gerekli izinlerin alınmasının ardından kooperatif haline getirildiğini söyledi.



Proje sayesinde iş sahibi olduğunu anlatan Çetin, "Kendi köyümde, mahallemde bu hayalimi gerçekleştirmek benim için gurur verici. Arkadaşlarımızla beraber kendi mahallemizde çalışmak bizi bu işe daha çok bağladı." diye konuştu.