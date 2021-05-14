Çiftçi ve arpayı buluşturdu akıllı tarımı geliştirdi

Tarımsal ekonomiye yıllık yaklaşık 100 milyon TL katkıda bulunan Anadolu Efes, WWF-Türkiye iş birliği ile 2018 yılından günümüze kadar pilot uygulamalar ile hayata geçirdiği Akıllı Tarım programına devam ediyor. Arpa ve şerbetçi otu çiftçilerini akıllı tarım teknolojileri ve sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla tanıştıran program, çiftçilerin hayatını kolaylaştırırken, ekolojik dengeye yönelik etkilerin azaltılmasına katkıda bulunuyor. Teknoloji sayesinde çiftçiler tarımsal girdilerini etkin bir şekilde kullanırken, iş yapma kapasitelerini de artırıyor. Ayrıca akıllı tarım uygulamaları, pandemi döneminde de çiftçilerin tarlaya gidemeyecekleri zamanlarda, akıllı telefonlarındaki uygulamalardan tarlalarını takip ve kontrol etme imkânı sunuyor. Anadolu Efes şimdi de girişimcilik ekosistemi ile çiftçileri desteklemek için çalışmalara başlıyor.

Dünya nüfusunun hızla artması, iklim değişikliğinin tarıma olan etkisi ve içerisinden geçmekte olduğumuz pandemi dönemi, gıda güvenliğini en öncelikli gündem haline getirdi. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2020’de hazırlanan “Dünya Nüfus Beklentisi» raporu, 2050 yılında 9,7 milyar kişiye ulaşacağı tahmin edilen dünya nüfusunun beslenme ihtiyacının karşılanması için tarımsal üretimin yüzde 70 artması gerektiğini öngörüyor. Bu nedenle gıda tedarik zincirinin ilk halkası olan tarımsal faaliyetlerin nasıl sürdürülebilir kılınacağı, önemli bir soru olarak karşımıza çıkıyor. 1984 tarihinden itibaren her yıl 14 Mayıs’ta kutlanan ''Dünya Çiftçiler Günü'', bu soruyu yeniden düşünmek için bir vesile niteliği taşıyor.

Bilim insanları ve akademisyenler, iklim değişikliğinin tarım ve gıda güvenliği üzerindeki etkileriyle mücadelede, özellikle geleneksel ve teknolojik yöntemleri harmanlayacak agroekolojik çözümlere işaret ediyor. Yaklaşık 40 yıldır tarım sektörüne verdiği destekle bilenen Anadolu Efes de bu kapsamda, Anadolu topraklarının kadim tarım bilgisini teknolojiyle daha da verimli hale getirecek projeler üzerinde çalışıyor.

Akıllı Tarım teknolojileriyle çiftçilerin hayatını kolaylaştırıyor

Anadolu Efes tarafından WWF-Türkiye iş birliğiyle 2018 yılından beri yürütülen Akıllı Tarım programı uzaktan izleme sistemi ve bilimsel altyapı desteğiyle çiftçilerin karar verme süreçlerini destekliyor. Normal koşullarda günün önemli bir bölümünü tarlada geçirerek, üretim sürecinin tüm aşamalarını gözlemle tespit ederek hareket etmeye çalışan çiftçilerin teknoloji sayesinde hayatı kolaylaşıyor. Söz konusu teknolojiler, çiftçilerin pandemi döneminde tarlalarını akıllı telefonları üzerinden, sağlıklarını riske atmadan, pratik bir şekilde takip ve kontrol etmelerini sağlıyor.

Çiftçiler tarlalarını uydudan takip ediyor

Program kapsamında 3 ayrı akıllı tarım uygulaması kullanılıyor. Tarlalara yerleştirilen akıllı sensörler, toprağın ve havanın ısı ve nemini takip ederek tarlalardaki bitkinin hastalık/ ilaçlama/ sulama ihtiyaçlarını telefon uygulaması üzerinden çiftçiye bildiriyor. Ayrıca uydu görüntüleri üzerinden tarlasını sürekli izleyebilen çiftçiler, olası sorunların tarladaki yerini doğru tespit edip fiziki kontrolünü daha kolay ve çabuk yapabiliyor. Dijital toprak analizi ile de çiftçiler tarlalarından ayrılmadan toprak analizi yapma ve sonuçlarını 15 dakika içinde görme imkânı buluyor. Programda kullanılan akıllı tarım uygulamaları sayesinde çiftçiler gereksiz sulama, ilaçlama ve gübreleme yapmıyor, kaynaklarını etkin bir şekilde doğru zamanda kullanabiliyor. Böylece hem su kaynaklarını daha sorumlu tüketiyor hem de aşırı gübre ve ilaçlamanın önüne geçerek tarımsal üretimin doğada bıraktığı etkiyi azaltıyor. Proje kapsamında çiftçilerin akıllı tarım uygulamaları konusundaki tecrübelerinin ve sürdürülebilir tarım konusundaki bilgilerinin daha da fazla artması hedefleniyor. Bu kapsamda çevrimiçi toplantılarla çiftçilerin akıllı ve sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sunuluyor.

Anadolu Efes akıllı tarım uygulamalarıyla ilgili girişimcilik ekosistemi ile de çalışmalara başlıyor

Girişimcilik ekosistemini hem kurum içinde hem kurum dışında desteklediklerini ifade eden Anadolu Efes Kurumsal İletişim ve İlişkileri Direktörü Selda Susal Saatçi, “Akıllı tarım teknolojileriyle bir yandan çiftçilerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor, bir yandan da sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak istiyoruz. Bu kapsamda girişimcilik ekosistemiyle de çalışmalara başladık. Tarım alanında iş birliği yaptığımız girişimlerden biri Hummingdrone. Endüstriyel ihtiyaçlar için otonom insansız hava aracı sistemleri üzerine çalışan bu girişim, tarla görüntüleme teknolojileri konusunda çözüm üretmeye odaklanıyor. Hummingdrone ile şerbetçi otlarının üretiminde pilot çalışmalara başlayacak olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.