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Çiftçiye Covid-19'dan korunma eğitimi

Tat Gıda ile TürkTraktör, Covid-19’a karşı çiftçi ve mevsimlik tarım işçilerini bilinçlendirmek için işbirliği yaptı.

Çiftçiye Covid-19'dan korunma eğitimi

Bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından, “Türkiye olarak el birliği ile çıkacağız, #iyileşeceğiz” diyerek el ele veren Türkiye’nin iki güçlü markası Tat ve TürkTraktör, çiftçilerin sağlığını ve üretimin sürekliliğini sağlamak adına “Hijyen Projesi”nde bir araya geldi.

Salgınla mücadelede ülke çiftçisinin yanında yer alan Tat ve TürkTraktör, proje kapsamında Bursa ve İzmir’de bulunan 500’e yakın sözleşmeli çiftçiye tarımsal faaliyetlerde yardımcı olan mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı 10 ayrı lokasyona öncelikle duş ve tuvalet konumlandırdı.

Bununla birlikte yine proje kapsamında mevsimlik tarım işçilerine eldiven, maske, sabun, şampuan gibi hijyen için gerekli temel ürünlerin yer aldığı bir hijyen paketi desteği de sağlandı.

Ateş ölçerler de temin edildi

Tat ve TürkTraktör, hayata geçirilen projeye mevsimlik işçilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine ek olarak, koronavirüsten korunmanın yollarının anlatıldığı “Bilinçlendirme Çalışmaları”nı da dahil etti. Bilinçlendirme çalışmaları kapsamında sağlık çalışanları, sözleşmeli çiftçilere ve mevsimlik tarım işçilerine koronavirüs hakkında bilgiler verirken; hastalıktan korunmanın yollarını da detaylı bir şekilde aktarıyor. Bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra düzenli olarak günlük kontrollerin yapılabilmesi için ateş ölçerler de temin edildi.

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Tat Gıda TürkTraktör Işbirliğiçiftçiye Salgın Eğitimi
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