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Cumhurbaşkanı Erdoğan hububat alım fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan hububat alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre sert ekmeklik buğday fiyatı ton başına 1.350 TL, arpa alım fiyatı ton başına 1.100 TL olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hububat alım fiyatlarını açıkladı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen TOBB 75. Genel Kurulu'nda konuştu.

Burada yaptığı konuşmada hububat alım fiyatlarını açıklayan Erdoğan ton başına bin 50 liradan alınan ekmeklik buğday fiyatının bu yıl yüzde 29 artışla bin 350 lira olduğunu söyledi.

Kaliteli buğdayın yüzde 4 primle ton başına bin 400 liranın üzerinden alınacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Arpa yüzde 33 artışla bin 100 liradan alınacak. Buğday tarımı için 200 lira destek ödemesi yapılacak.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hububat
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