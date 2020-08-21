Dedemin Toprakları model olabilir mi?

Serap Girgin Baykal yazıyor... 17 Ağustos pazartesi 2020'de KanalEkonomi instagramda bir girişimcilik öyküsü vardı. Gazeteci meslektaşım Hatice Aydoğan Özsökmen Bilecik Pazaryeri'nden katıldı canlı yayına.

DEDEMİN TOPRAKLARI ismini verdiği ve gerçekten dedesinin topraklarında başlattıkları son derece heyecanlı çiftçilik serüvenini paylaştı bizlerle. Defalarca izledim ve her kelimesinin altında yatan bence şuydu:

Insan yürekten isterse ve düşünürse DÜŞÜNCENİN GÜCÜ ile olanaksız dediğimiz her şeyi olanaklı kılabiliyor.

Sevgili Hatice ve eşi Hakan bey dedelerinin topraklarında kiraladıkları 72 dönüm tarlayı nasıl verimli hale getirip ürün alabiliyorlarsa, bunu herkes yapabilir.

Yaşadığım İzmir'in köyünde hektarlarca arazi atıl duruyor. Hissedarları tarafından satılmayı bekliyor. Satamıyorlar. Bölük pörçük parca parça araziler çünkü.

Tamamen delice dediğimiz zeytinlerle kaplı dağlar. Delice ıslah edilebilir. Biz onlara delice diyoruz. Bağımsızlar ve bakımsızlar. Deli gibi savruluyorlar sağa sola.

Içim yanıyor. Bu araziler satılırsa ve yerlerine 300 ya da 500 konutlu tatil siteleri yapılırsa hepsi yaşama veda edecekler.

Oysa ki DELİCE milli servet. Birlik olsalar bu ağaçları ıslah etseler ve her yıl ürün alsalar;zeytin ve türevi olan katma değer yaratan ürünler üretseler, hem ülke ekonomisine hem de kendi bütçelerine katkısı olacak.

Elimizdeki asıl servetin değerini bilmiyoruz.

Türkiye'yi ve dünyayı tarım kurtaracak.

Gelecek 100 Yıl tarımın öne çıkacağı bir yüzyıl olacak. Ve Türkiye, tarımın dünyada ilk yapıldığı topraklar olan Mezopotamya topraklarında.

Yani bu topraklar 12 bin belki de daha eski tarihlerden beri tarımın doğuşuna tanıklık etmiş. İlk mercimek bu topraklarda yetişmiş. Ve biz mercimek ithal eden bir ülke haline geldik.

Neden bilmiyoruz gerçekleri ? Neden gözlerimizi para hırsı bürümüş?

Neden Ata ve Dede topraklarımıza sahip çıkmıyoruz?

Kafamda DELİCELER gibi DELİ gibi SORULAR.

İşte bu yüzden bu videoyu siz de defalarca izleyin ve azmin gücünü, vatan sevgisini, yurdunun verimli topraklarını korumak ve kollamak ne demektir bir kez daha anlayın ve anlatın.

Benden bu kadar.

Alkışlar DEDEMİN TOPRAKLARI kurucuları Hatice ve Hakan arkadaşlarım için.