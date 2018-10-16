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Devlet desteği ile “Saanen ırkı“ keçi çiftliği kurdu

Muş'ta çiftçi Şenol Göçmen, devlet desteği ile kurduğu çiftlikte "Saanen ırkı" 314 keçiden günde 400 litre süt üreterek kentteki market ve işletmelere satıyor - Göçmen: - "Devlet desteği olduğu için modern makineler alabildim. Kendi imkanlarımla böyle bir tesisi kurmam mümkün değildi. Destek alamasaydım klasik yöntemlerle hayvancılık yapacaktım ve bu kadar verim alamayacaktım"

Devlet desteği ile “Saanen ırkı“ keçi çiftliği kurdu
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MUŞ (AA) - Muş'ta çiftçi Şenol Göçmen, devlet desteği ile kurduğu çiftlikte "Saanen ırkı" 314 keçiden günde 400 litre süt üretiyor.
Göçmen, üç yıl önce hazırladığı 500 keçi kapasiteli çiftlik projesi ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurdu.
Değerlendirmenin ardından projesi onaylanan ve yaklaşık 2 milyon lira hibe desteği sağlanan Göçmen, merkeze bağlı Nadaslık köyünde 6 kişinin çalıştığı keçi çiftliği kurdu.
Göçmen burada Saanen ırkı 314 keçiden günde 400 litre süt üreterek market ve işletmelere satıyor.
- "Çiftlik 3 milyon 570 bin liraya mal oldu"
Göçmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, aldığı devlet desteği ile baba mesleğini sürdürdüğünü söyledi.
Çiftlikte süt sağımı, yem karma ve temizlik işlemlerinin el değmeden makinelerle gerçekleştirildiğini anlatan Göçmen, "Çiftliğimiz toplamda 3 milyon 570 bin liraya mal oldu. Devlet desteği olduğu için modern makineler alabildim. Kendi imkanlarımla böyle bir tesisi kurmam mümkün değildi. Destek alamasaydım klasik yöntemlerle hayvancılık yapacaktım ve bu kadar verim alamayacaktım." dedi.
Çiftlikte inceleme yapan TKDK İl Koordinatörü Beytullah Uygur da 2012 yılından bu yana Muş'ta çeşitli sektörlerde yatırımcılara yüzde 50-70 arasında hibe desteğinde bulunduklarını ifade etti.
Göçmen'e de projesinin onaylanmasının ardından hibe desteği verildiğini belirten Uygur, "Kurumumuz bu tür yatırımlara destek veriyor. Yatırım yapmak isteyenlerin İl Koordinatörlüğümüze müracaat etmelerini bekliyoruz." diye konuştu.

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Şenol GöçmenSaanenMuşKeçiÇiftlik
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