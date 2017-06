DÜZCE (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığının projesi kapsamında Düzce'de 400 dekarlık bal ormanı oluşturuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yurt genelinde orman köylüsünü kalkındırmayı amaçlayan projeler kapsamında 346 adet bal ormanı kurulduğu, 2011 yılında Düzce'de başlayan çalışmaların gün itibariyle tamamlandığı kaydedildi.

Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yürütülen çalışmalar arasında bal ormanlarının kurulması ve yeni mevsime hazırlanmasının yer aldığı açıklamada, bu çerçevede 400 dekarlık Düzce Gölyaka Bal Ormanı'nın bal üretimi için hazır hale getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun, "Arıcılığa ve bal üretimine verilen destekler sayesinde ülkemiz, bal üretiminde dünyada altıncı sıradan ikinci sıraya yükseldi. Uygulamaya koyduğumuz 'Bal Ormanları Projesi' ile her ilimizde bal ormanları kuruyoruz. Bu çalışmalarımızın karşılığını ise üretim artışlarıyla alıyoruz." ifadelerine yer verildi.

- "Marka oluşturmak önemli"

Her ilde bir bal markası yaratılacağının hedeflendiğinin ifade edildiği açıklamada, Eroğlu'nun şu ifadeleri yer aldı:

"Türkiye'deki tabiat ve ağaç zenginliği dünyanın başka yerinde yok. Bu sebeple farklı yörelerde üretilen balın tadı ayrı bir güzelliğe sahip. Düzce'de bal ormanında kestane ve ıhlamur ağaçlarının yanı sıra akasya ağacı da mevcut. Akasya ağacı, balı kaliteli ve lezzetli kılan yoğun bir nektara sahip. Balda marka oluşturmak çok önemli. İstiyoruz ki, ballarımız şeker katmadan halis ballar olsun. Bunun için de arıcılara her türlü desteği vermeye hazırız."

Açıklamada, her yıl olduğu üzere arıların her türlü sağlıklı çiçek nektarlarına ulaşması için oluşturulan bal ormanlarındaki ağaçlara bakım çalışmaları yapıldığı da kaydedildi.