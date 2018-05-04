Edremit'in “kırma zeytin“ine uluslararası ödül - Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin ve zeytinyağı üreten bir firma, İngiltere'de düzenlenen Londra Uluslararası Zeytinyağları Yarışmaları'nda "kırma zeytin"de birincilik, zeytinyağında ise dördüncülük elde etti - Firma sahibi Sakallı: - "İlk kez katıldığımız yarışmada beklediğimizden daha yüksek bir ödül aldık. Bu yarışmada alınabilecek en büyük ödül olan platin ödül, kırma zeytinimize geldi"

BALIKESİR (AA) - SERHAT BUĞRA ŞENKÖKCÜ - Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin ve zeytinyağı üreten bir firma, İngiltere'de düzenlenen Londra Uluslararası Zeytinyağları Yarışmaları'nda (London International Olive Oil Competitions), "kırma zeytin"de birinci, zeytinyağında ise dördüncü oldu.

Geçmişte üreticinin kendi ihtiyacını karşılamak için yaptığı, zaman içinde talebin artması nedeniyle ticari olarak da değerlendirilmeye başlanılan Ege sofralarının vazgeçilmezi "kırma zeytin", dalından toplanan "Ayvalık" ve "Edremit" tipi yeşil zeytinlerin, taş ya da ahşap aparatlarla kırılmasının ardından tatlı su dolu kaplarda olgunlaştırılmasıyla elde ediliyor.



"Kırma zeytin", zeytinde taze meyve kokusu ve tadını arayanlar tarafından özellikle tercih ediliyor.

- "Edremit yeşil çizik zeytini ve zeytinyağı tescillendi"

Kanyon Zeytin ve Zeytinyağı firmasının sahibi Hasan Güçlü Sakallı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1915 yılından beri zeytincilik yapan bir ailenin 4. kuşağı olarak bu işi devam ettirmeye çalıştığını söyledi.

Edremit Ticaret Odası Zeytin ve Zeytinyağı Komitesi Başkanlığı görevini de yürüten Sakallı, Edremit bölgesinin, yeşil çizik ve kırma zeytini ile zeytinyağındaki kalitesinin hem ulusal hem de uluslararası alanda kabul gördüğünü vurguladı.

Sakallı, Edremit yeşil çizik zeytini ve zeytinyağının tescillendiğini hatırlatarak, "Edremit Ticaret Odamız daha önce Edremit yeşil çizik zeytinin coğrafi işaretini almıştı. Bu zeytinimizi artık tüm Türkiye tanımaya başladı. Geçtiğimiz aylarda zeytinyağı için de coğrafi işaretimizi aldık. Kalitemizi tüm ülkemiz biliyordu ama coğrafi işaretimiz ile bunu tescilledik." diye konuştu.

- "Beklediğimizden daha yüksek bir ödül aldık"

Firma olarak Londra Uluslararası Zeytinyağları Yarışmaları'nda, zeytin ve zeytinyağı kategorisinde dereceye girmek için mücadele ettiklerini belirten Sakallı, şunları kaydetti:



"Biz çizik zeytinimizle değil, kırma zeytinimizle bölgemizi temsil ettik. Bu ürünümüzün de çizik zeytinimiz ile aynı kalitede olduğunu dünya çapında denemek, tescil ettirmek amacıyla bu yarışmaya katıldık. İlk kez katıldığımız bu yarışmada beklediğimizden daha yüksek bir ödül aldık. Bu yarışmada alınabilecek en büyük ödül olan platin ödül, kırma zeytinimize geldi. Bu da demek oluyor ki, Edremit bölgemizin zeytinyağı ve çizik zeytini kadar kırma zeytini de çok iyi. Artık bu yönde kırma zeytinimize de gereken önemin gösterilmesi gerektiğini anladık."