En büyük tarım buluşması başlıyor

Her yıl sektör için 600-700 milyon dolar iş hacmi oluşturan tarımın uluslararası buluşması Growtech Eurasia Antalya Tarım Fuarı için geri sayım başladı. 28 Kasım-01 Aralık 2018 tarihleri arasında Antalya Expo Center’da 50 bin m2 alanda, ‘Tarım ve Teknolojinin Global Buluşması’ ana temasıyla düzenlenen fuara, 30’dan fazla ülkeden 800 firma ve marka ile 100’ün üzerinde ülkeden 85 bini aşkın profesyonel ziyaretçi bekleniyor.

Dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü (seracılık) fuarı Growtech Eurasia Uluslararası Tarım Fuarı, 28 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Antalya Expo Center’da 50 bin m2 alanda, ‘Tohumculuk’, ‘Sera ve Sulama Teknolojileri’, ‘Bitki Besleme ve Koruma’, ‘Traktör ve Tarım Makinaları’ ile ‘Hayvancılık’ kategorilerinde düzenleniyor.

Fuar için geri sayımın başladığını belirten Growtech Fuar Direktörü Engin Er, “Her yıl sektör için ortalama 600-700 milyon dolar iş hacmi oluşturuyoruz. Bu yıl da odağımıza ihracatı aldık. Bu yıl 30’dan fazla ülkeden 800 firma ve marka fuarımızda yer alıyor. 100’ün üzerinde ülkeden 85 bini aşkın profesyonel ziyaretçi katılımı bekliyoruz. Çin, Güney Kore, Hollanda, İspanya ve Macaristan’dan ülke olarak milli katılımla Growtech’de olacaklar.” dedi. T.C. Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve BAİB koordinasyonunda Growtech Eurasia Uluslararası Tarım Fuarı ile eş zamanlı olarak Alım Heyeti Programı düzenleniyor. Programa, Azerbaycan, Bahreyn, Kırgızistan, Kosova, Lübnan, Sudan, Suudi Arabistan ve Ürdün'den 23 firmadan 27 yabancı firma katılacak.

Sektöre dair en yeni ve teknolojik gelişmeler Growtech’de konuşulacak…

Her yıl tarıma dair en son ve teknolojik gelişmelerin tanıtıldığı Growtech Uluslararası Tarım Fuarı, bu yıl çok sayıda etkinliğe de evsahipliği yapacak. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören Tarım Sohbetleri’nin ikincisi 29 Kasım Perşembe günü Growtech Etkinlik Alanı’nda yapılacak. Etkinlikte Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği Başkanı(BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Eroğlu, Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) Başkanı Bülent Aytekin, Yüksel Tohum İş Geliştirme Müdürü Ziya Yıldız gibi önemli isimler, sektörün bugünü ve geleceğini konuşacak.

ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri Sahiplerini Buluyor…

Ayrıca, fuar kapsamında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile 11. kez verilecek ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri ile tarım sektöründe faaliyet gösteren özel sektör ve kamu kurumlarına, tarımsal üretimin katma değer kazanmasına ve sektörel farkındalık yaratan yenilikçi ürün ve hizmetlere destek verilecek. 29 Kasım’da fuar alanında yapılacak ödül törenlerine ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel ve TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yılmaz katılım sağlayacak.