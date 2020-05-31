En güzel kiraza destek

Ödemiş’te tarımsal üretimin sürdürülebilir olması için üreticilere desteğini sürdüren Ödemiş Belediyesi, Aydın Dağları üzerinde yer alan Hamam, Demirdere, Küçükören, Güney ve Çayır mahallelerinde yetişen eşsiz güzellikteki kiraz ve erik için toptan pazar oluşturuyor. Birçok ülkeye ihraç edilen kiraz ve erik için kurulacak toptan pazar, üreticiyle tüccarı buluşturacak. Demirdere Mahallesi Sosyal Tesisleri yanında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geçmiş yıllarda kurduğu alaçık ve çevresinde Ödemiş Belediyesi tarafından düzenleme yapıldı.

Eriş: “Örnek bir birliktelik”

Mendegüme Toptan Erik ve Kiraz Pazarı için yapılan çalışmaları mahalle muhtarları, Hamam, Demirdere, Küçükören, Güney ve Çayır mahallesinden üreticilerle birlikte yerinde inceleyen Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Bölgemizde yetişen ve sayısız ülkeye ihraç edilen eşsiz güzellikteki kirazımız, eriğimiz hem bölgemizin hem de ülkemizin bir değeri. Bugün burada muhtarlarımızla birlikte örnek bir birlikteliği sergiliyoruz. Mendegüme bölgesindeki beş mahallemizde yetişen kirazımız ve eriğimiz için üretici ile tüccarın buluşacağı toptan pazarımız üreticimize hayırlı ve uğurlu olsun. Üretilenin değerini koruyabiliyorsak, üreticimize bir parça da olsa daha fazla kazandırabiliyorsak en büyük mutluluk bu. Üreticimiz emeğinin karşılığını alınca benim başım bulutlara değiyor. Buradaki pazarla da amacımız üreticimizin emeğinin değerini korumaktır.

Mendegüme bölgemizden 500 ton civarında papaz eriği, 500 ton kiraz ihraç ediliyor. Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinden talep var. Toptan pazarımız da ihracat açısından önemli bir buluşma noktası olacak. Zaman içinde daha da geliştireceğiz” dedi.

“Üretimimiz geleceğimizdir”

Üretimin yarınlarda da sürmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Eriş, “Bozdağlar’dan Aydın Dağları’na kadar havası, suyu, toprağıyla Ödemiş bir yeryüzü cenneti. Altından değerli bu topraklarda üretimin sürdürülebilir olması, üreticinin emeğinin karşılığını alması için yerel yönetim olarak bizler taşın altına elimizi koymaya devam edeceğiz. Tunç Başkanımız ile birlikte bölgemizdeki tarım ve hayvancılık için bu zor günlerde dahi alın teri döken üreticimizin yanında olacağız. Üretimimiz geleceğimizdir” diye konuştu.