Et fiyatlarında üretici de tüketici de mutlu olacak

ESKİŞEHİR (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlığın et fiyatları planına ilişkin, "Samimi bir şekilde çalışarak 'kazan-kazan' sistemiyle üreticinin de tüketicinin de mutlu olmasını sağlamak ilk hedefimiz. Şu an insanlarımızın hepsi mutlu mu? Değil. Bunu ben çok iyi biliyorum. Fakat herkesin mutlu olabileceği planlamalarımız var. 4 aylık planımızı yaptık. İnşallah başarılı olacağız." dedi.

Fakıbaba, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin İlören Mahallesi'nde çadırda yaşayan tarım işçilerini ziyaret etti. Burada konuşan Fakıbaba, mevsimlik işçilerin "ulaşım, su, elektrik, eğitim" gibi sorunlarına hükumet olarak çözüm üreteceklerini kaydetti.

“İşçi arkadaşlarımızla bir araya geldik. Hem Sivrihisarlı hem de Polatlılı dostlarımızın yanına geldik. Çalışan tüm arkadaşlarımızın problemlerini dinledik ve not aldık." diyen Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Çok değerli Eskişehir Valimiz ve Ankara Valimiz, kaymakamlarımız ve bürokratlarımızla birlikte notlarımızı aldık. Zaten hem Cumhurbaşkanımızın hem de Başbakanımızın bize talimatları var. Tarım, gıda ve hayvancılık konusunda işçisinden tüketicisine kadar hepsi bizim için çok değerli. Bu bağlamda acaba Bakanlık olarak neler yapabiliriz, insanları daha fazla nasıl mutlu edebiliriz, bunun araştırması içindeyiz. Başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum. Çünkü niyetimiz iyi."

- "Herkesin mutlu olabileceği planlamalarımız var"

Gazetecilerin Bakanlığın et fiyatları planına ilişkin sorusu üzerine Fakıbaba, şunları söyledi:

"Et fiyatlarıyla ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim. Özellikle bir şeyleri söylemeden yapmak çok önemli. Biz hükumet olarak hem 2017'de 4 aylık planımızı hem de 2018 yılı planlamamızı yaptık. Biz planlı çalışırız. Halkımız bana iki, iki buçuk ay müsaade etsin. İyi şeyler ortaya çıkarsa tabii ki alkışı hak etmiş oluruz. Kötü olursa da başta ben çok üzülürüm. Fakat başarısızlığı kabul etmeyen bir kişiliğim var. Arkadaşlarımızın duasını istiyoruz. Samimi bir şekilde çalışarak 'kazan-kazan' sistemiyle üreticinin de tüketicinin de mutlu olmasını sağlamak ilk hedefimiz. Şu an insanlarımızın hepsi mutlu mu? Değil. Bunu ben çok iyi biliyorum. Fakat herkesin mutlu olabileceği planlamalarımız var. 4 aylık planımızı yaptık. İnşallah başarılı olacağız."

Bakan Fakıbaba, konuşmasının ardından Ankara Valisi Ercan Topaca ve Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ile çadırları gezdi.