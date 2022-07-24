Fındığın kabuğuna da değer katacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, fındığın hem kapsülü hem de kabuğundan yararlanmak ve ekonomiye katma değer katacak yeni projeleri hayata geçiriyor. Fındıktan çikolata üretimi gerçekleştiren çalışmaya imza atarak Kybele markasını ortaya çıkaran, kapsülünden yem üretimini gerçekleştirecek makine imalatını sağlayan Başkan Güler, birçok sektörün ham maddesi özelliğini taşıyan fındık kabuğundan aktif karbon üretimi yapacak tesisin temelini attı.

Perşembe ilçesi Efirli bölgesinde inşa edilecek olan tesisin temel atma törenine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yanı sıra ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, STK temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.

BAŞKAN GÜLER: “BUGÜN BİR HAYALİMİZ DAHA GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR”

Tesisin temel atma töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bir hayalini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Klasik belediyeciliğin dışında çalışmalara imza attıklarını ve her alanda öncü bir il olmak amacıyla şirketler kurduklarını ifade eden Başkan Güler, “Biz göreve geldiğimizde 4 şirket kurduk. Ordu’muzun en büyük kaynağı fındık ve tarım. Bunun için ORTAR’ı kurduk. Gençlerimiz için ORYAZ’ı kurduk. Bakanlığım dönemim de birçok yasayı çıkardığımız enerji alanında çalışma yapmak amacıyla OREN’i kurduk. Dördüncüsü ise turizm şirketimiz ORTUR’u kurduk. Sonrasında da inşaat şirketimiz ORKENT’i kurduk. Bugün yine bir hayalimizi gerçeğe dönüştürüyoruz” dedi.

“TESİS İLE BİRLİKTE 2.5 TL OLAN FINDIK KABUĞU 5 DOLAR CİNSİNDE BİR ÜRÜNE DÖNÜŞECEK”

Aktif Karbon Tesisi ile eskiden yakılan fındık kabuğunu çok önemli bir gelire dönüştüreceklerini aktaran Başkan Güler, bu çalışma ile 2.5 TL olan fındık kabuğunun 5 dolar cinsinde bir ürüne dönüşeceğine dikkat çekti. 600 bin ton fındığın 300 bin tonunun kabuk olduğunu, Aktif Karbon Tesisi ile ilk etapta 22 bin ton fındık kabuğundan 2 bin 200 ton aktif karbon üreteceklerini vurgulayan Başkan Güler, şöyle konuştu: “Fındığı fındık olarak satarsanız 2 milyar dolar para kazanıyorsunuz, çikolata yaparsanız 8 milyar dolar para kazanıyorsunuz. Biz bunun içinde çikolata da seri üretime geçmeyi hedefliyoruz. 600 bin ton fındık oluyor, 300 bin ton kabuk oluyor. Eskiden yaktığımız kabuktan artık aktif karbon üretmek istiyoruz. 1980’li yılların sonunda Ordu İş Adamları Derneği’ni kurarken, fındık kabuğunun üzerindeki çalışmalara ağırlık verdik. Çok şükür o projemiz gelişti ve bundan neler yapabileceğimizi düşündük ve bunlardan bir tanesi aktif karbon. Aktif Karbon gıdaların ve suyun temizlenmesinde, çevrede, maske ve ilaç yapımının yanında nükleerde bile kullanılabilen bir madde. Ama biz bu fındık kabuğunu yakıyoruz. Şimdi biz bu 22 bin ton kabuğu alacağız, bundan 2 bin 200 ton aktif karbon yapacağız. Bu çalışma ile 2.5 TL olan fındık kabuğu 5 dolar cinsinde bir ürüne doğru geçecek. Gençlerimizde bunun üzerinde çalışıp yeni alanlar geliştirirse içini yiyip dışını attığımız kabuktan neler yapılacağını göstermelerini ümit ediyoruz”

“ORDU’DA DAHA EVVELKİ ALIŞKANLIKLARIMIZI DEĞİŞTİRİYORUZ”

Fındıktan alternatif ürünler üretmeye ağırlık verdiklerini ve bu kapsamda çikolatanın yanı sıra fındığın kapsülünden yem üretmeye de başladıklarının altını çizen Başkan Güler, şu ifadelere yer verdi: “Bu çalışmanın yanı sıra ayrıca fındığın kapsülünün değerlendirilmesi amacıyla çalışma yaptık. Fındığın kapsülünü yem olarak kullanacağız. Demek istediğimiz şu, fındığı sadece fındık ve kabuk olarak satmak değil çeşitli ürünlerle satmak. Biz şuan dünyanın en güzel çikolatalarından Kybele markaları çikolata üretiyoruz. Amerika bizden franchising istiyor. Şimdi bunu İstanbul’a ve diğer taraflara satışını yapmayı düşünüyoruz. Bizim bu üretim gamına belediye olarak değil sanki bir holding gibi bu yatırımla birlikte şirketleşerek ele almış oluyoruz. Şuan da daha evvelki alışkanlıklarımızı değiştirerek kaynaklarımızla birlikte Ordu’yu sadece fındıkla tek ürün olarak değil yeni ürünlerle ve diğer alternatiflerle oldurmaya çalışıyoruz.”

Programda ayrıca projeyi yürüten ORTAR A.Ş. Genel Müdürü Sancar Eser ve ORKENT Yönetim Kurulu Üyesi Danışman Nihat Şen’de birer konuşma yaparak hem yapılan çalışmalar hem de aktif karbon tesisi hakkında bilgiler verdi.

BAŞKAN GÜLER VE PROTOKOL ÜYELERİ TESİS ALANINI İNCELEDİ

Yapılan konuşmaların ardından Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından dua yapılarak, üretim tesisinin ilk temeli atıldı. Temel atma işleminin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve beraberindekiler, tesis alanında incelemelerde bulundu.