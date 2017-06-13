Fındık ödemesinde önemli bir engel yıkıldı

Alanında Türkiye'nin en fazla ses getiren kurumlarından biri olan Ordu Mali Müşavirler Odası fındık ödemeleri ile ilgili çok önemli bir bilgiyi kamuoyu ile paylaştı. Ordu Mali Müşavirler Odası Baykanı Bahadır Baş tarafından yapılan açıklamada öncelikle şu noktalara dikkat çekildi:

. Tahsilat ve Ödemelerin bankadan geçme zorunluluğu ile ilgili olarak 2003 yılından bu yana çeşitli düzenlemeler mevcuttu. 459 nolu Vergi Usul Kanunu tebliğ ile önceki tebliğler yürürlükten kaldırıldı. Hepsini kapsayan 459 sıra numaralı VUK Genel tebliği 2015 yılı Aralık ayında hayata geçirildi.

. 2003 yılından itibaren farklı tutarlar olmakla beraber 2015 yılı aralık ayından itibaren ; 7 bin TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar (banka, PTT vb finans kurumları) kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunlu hale geldi.

. Tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğuna özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. Bölgemiz fındık sektörü açısından müstahsilden alınan ürünlerde fındığın birim fiyatının yüksek olması nedeniyle, alımların çoğunluğu tevsik zorunluluğu kapsamına girmekte ve müstahsili yani üreticiyi, köylüyü finans kuruluşlarına yönlendirerek ödemeler bankalar aracılığı ile gerçekleştirmeye çalışılmakta bu durum uygulamada büyük zorluklar yaratmaktaydı.



KAHRAMAN KAHRAMANCA ÇALIŞTI



Başkan Bahadır Baş bu durumu tespit ettikten sonra bu konuda yapılan çalışmaları da şölme özetledi:

. Üretici parasını mal tesliminde anında almak istemekteydi. Bu durumdan kurtulmak için işletmeler çeşitli yanlış yöntemlere başvurabilmekteydiler. Veya işletmeler vergi cezaları ile karşılaşabilmekteydi. Söz konusu sorun sadece fındık ile ilgili olmayıp, gerek buğday, zeytin v.b tarım ürünleri için de söz konusuydu.

. Oda olarak pek çok platformda söz konusu sorunu dile getirmiş, hatta bu konuda yaşanan sorunları gerek yazılı gerekse sözlü olarak ilgili kamu kurumlarına iletmiştik.

. Ayrıca Ordu Ticaret Borsası Başkanı sayın Ziver Kahraman da bu konuda önemli çalışmalar yaptı. Sorunu gerek TOBB gerekse kamu kurumlarında hep dile getirdi. Bu sorunun giderilmesinde onun da önemli payı olduğunu düşünüyorum.



BORSAYA TESCİL ETTİRİLEN ÜRÜNLER İÇİN ZORUNLULUK KALDIRILDI



Hem üreteci hem de fındık alıcısı açısında sorun yaratan uygulamanın kaldırılmasına ilişkin görüşlerini anlatan Bahadır Baş şu noktalara dikkat çekti:

. Maliye Bakanlığı gelen eleştiriler ve uygulamanın zorluklarını dikkate alarak uygulamada değişikliğe gitti. Buna göre gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, borsalara süresi içerisinde tescil ettirilmeleri halinde gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu kaldırılmıştır.

. 480 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tevsik zorunluluğunda değişikliğe gidilmiş ve “ 9 Haziran 2017 tarihinden itibaren gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan ticaret borsalarına mezkur Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler dahilinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu” kaldırılmıştır.

. Sadece fındık alımları için yapılan bir düzenleme olmayıp, çiftçilerden müstahsil ile alınan bütün ürünler için söz konusu bir uygulamadır. Yapılan bu düzenleme ile 7 bin TL üzerindeki müstahsil tutarlarının borsaya tescil ettirilerek alınması halinde; çiftçilere ödemeler nakden yapılabilecektir.



