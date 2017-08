Fındık üreticisi TMO kararıyla rahatladı

GİRESUN (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), 2017 yılı ürünü Giresun kalite fındık için 10,5 lira, levant kalite fındık için 10 lira fiyatla alım yapacağının açıklanması üreticiyi rahatlattı.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMO'nun fındık alımından dolayı piyasada olumlu bir hava oluşacağını söyledi.

Son dört yıldır piyasada tekel alıcıların olduğunu savunan Karan, "Büyük fındık alıcıları piyasayı manipüle edebiliyorlardı. Tabii biz bunun karşısında güçlü bir alıcı olması, devletin bunun bir tarafında olması gerektiğini defalarca söyledik." dedi.

Karan, TMO'nun fındık alımı yapmasının bu açıdan çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Üretici artık hangi taban fiyattan fındığını satacağını biliyor, taban fiyat oluşmuş oldu. TMO '10,5 liradan ben fındığı alırım' diyor. Bu, fiyatların daha da aşağıya düşmemesi açısından önemli." diye konuştu.

TMO'nun piyasada olmasıyla artık üreticilerin fındığını emanete vermek istemeyeceğine dikkati çeken Karan, "Fiyat belli bir rakamın altına düşerse üretici 'ben TMO'ya ürünümü teslim ederim' düşüncesiyle fındığı emanete teslim etmeyecek. Bu da olumlu bir gelişme." değerlendirmesinde bulundu.

Karan, TMO'nun ciddi bir kaynak alarak alım yapması durumunda piyasada fındık darlığı oluşacağını düşündüklerini belirterek, bunun da üreticiye olumlu yansıyacağını kaydetti.

TMO'nun belirlediği fiyatın tartışmaya açık olduğunu da ifade eden Karan, şunları söyledi:

"Geçen sezon sonuna doğru bu fiyattan bir alım yaptı ancak geldiğimiz noktada bu fiyatın maliyetlerle çelişkili duruma düştüğünü görüyoruz. Maliyetle fiyat denk gibi görünüyor şu an. 12 lira gibi bir fiyat açıklasaydı herkes memnun olacaktı ve bundan sonraki yıllar için de olumlu hava oluşturacaktı."



- "Çiftçilerin emeğinin desteklenmesi açısından çok önemli"

Gaziler Tepesi Mahallesi'ndeki bahçesinde fındık hasadı yapan üretici Fahri Şahin ise TMO'nun piyasaya girmiş olmasının çiftçilerin emeğinin desteklenmesi açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, bu durumun gerçekleşmesini sağlayan yetkililere teşekkür etti.

TMO'nun piyasada olmasının üreticinin direnç noktasını oluşturduğunu ifade eden Şahin, "En azından şu an bir fiyat var, fiyatlardaki karamsar tablo ortadan kalkmış oldu. Tabii biz açıklanan fiyatın ilerleyen dönemlerde artırılmasını istiyoruz. En azından 12 lira olmalıydı. Serbest piyasa da bunun çevresinde gerçekleşebilirdi." dedi.