Geleceğin tarımının enerjisini bugünden tasarladı

Tehlike çanlarının çaldığı küresel iklim krizinde enerji ve gıda arz güvenliği öncelikli başlıklar olarak kabul ediliyor. Enerjinin verimli ve çevre dostu yöntemlerle üretildiği örnek projeler ise sürdürülebilir bir gelecek için çözüm umutlarını artırıyor. Ar-Ge çalışmaları ile öne çıkan Teksan, bu örnek projelerden biri olan topraksız sera sistemine kurduğu biyogazlı kojenerasyon sistemi ile seranın elektrik ve sıcak su ihtiyacını karşılıyor. Çevre dostu tarım yapılan serada senelik 16 ton metan ve 10 ton karbondioksit salınımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi (BESTMER) öncülüğünde, TEKSAN ile BHK Yapı ortaklığında ‘Biyokimyasal-Termokimyasal Hibrit Biyokütle Enerji Üretim Teknolojilerinin Kullanımıyla, Sıfır Atıklı, Düşük İşletim Maliyetli, Esnek Üretim Sistemli Modern Seraların Geliştirilmesi’ projesi hayata geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı-Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Ar-Ge Destek Programı tarafından desteklenen proje ile tam otomasyonlu; karbondioksit gübrelemesi, led aydınlatma, ısı kontrolü, nem kontrolü, gübreleme ve topraksız dikey tarımın gerçekleştirildiği sera sistemine Teksan tarafından yenilenebilir enerji teknolojisi entegre edildi. Teksan Ar-Ge Merkezi ve BESTMER iş birliği sayesinde projeye özel biyogaz yakıtlı kojenerasyon sistemi ve biyogaz temizleme sistemi tasarlanarak kurulumu gerçekleştirildi.

Dünyanın geleceğine yenilenebilir enerji çözümleri ile yatırım yapan Teksan’ın yenilenebilir enerjinin farklı alanlardaki kullanımına örnek olan bu projeye özel geliştirdiği biyogaz yakıtlı kojenerasyon ünitesi, topraksız dikey tarım yapılan seranın iklimlendirme, aydınlatma ve otomasyonu için gereken tüm enerji ihtiyacını karşılarken kışın da sıcak su ihtiyacını gideriyor. Ayrıca kullanılan hibrit sistemin çıktılarından olan fermente gübre topraksız tarım sisteminde besin solüsyonu olarak, kojenerasyon sisteminin egzoz gazı ise karbondioksit gübrelemesinde kullanılabiliyor.

Kesintisiz enerjinin olmazsa olmaz olduğu günümüzde küresel ısınma ile mücadelede enerji sektörünün kritik öneme sahip olduğunu belirten Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, şunları söyledi: “Enerjiye duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor, enerji kaynakları ise aynı hızla tükeniyor. Dünyanın sınırlı kaynakları 7 milyar civarındaki nüfusa yetmiyor. Enerji arz güvenliği için yenilenebilir enerjiye dayalı alternatif kaynaklar büyük önem taşıyor. Yaşama bir bütün olarak saygı duyan bir marka olarak dünyanın geleceğine yenilenebilir enerji çözümlerimiz ile yatırım yapıyoruz. Ürün gamımızda önemli yeri bulunan yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak biyogaz ile çalışan sistemler en çevreci elektrik üretim sistemlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Biyogaz ile çalışan setler, atıkların doğaya zarar vermesini önlerken enerji üretim maliyetlerini de azaltıyor. Topraksız sera projesine kurduğumuz biyogaz kojenerasyon sistemi ile yenilenebilir enerji alanında yapılabilecek çalışmalara güzel bir örnek oluşturmuş olduk. Projede kullanılan kojenerasyon sistemimiz seranın kesintisiz enerjisini sağlarken, kışın sıcak su ihtiyacını da karşılayacak. Kojenerasyon sisteminin egzoz gazı ise karbondioksit gübrelemesinde kullanılabilecek. Böylece elde edilen ekonomik kazanımın yanı sıra sistemin kurulduğu alanda senelik 16 ton metan ve 10 ton karbondioksit salınımının önüne geçerek çevrenin korunmasına katkı sağlayacak. BESTMER öncülüğünde hayata geçirdiğimiz bu örnek projenin yaygınlaşmasını ve biyogaz yakıtlı sistemlere ilgiyi artırmasını diliyoruz.”