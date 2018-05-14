“Genç Çiftçi Projesi fındık üretimini de olumlu etkileyecek“ - TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan: - "Proje sayesinde şehirlerden köylerine dönen gençleri görüyoruz. Bu da şu anlama geliyor; bu proje vesilesi ile köyüne dönen gençler, atalarından ve dedelerinden kalan fındık bahçeleriyle daha yakından ilgilenecekler. Bu durum fındık üretimini olumlu etkileyecektir"

ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Genç Çiftçi Projesi sayesinde şehirlerden köylerine dönen gençleri gördüklerini, bu durumun fındık üretimini olumlu etkileyeceğini söyledi.

Soydan, AA muhabirine, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2016'da başlatılan Genç Çiftçi Projesi'nin tüm yurtta olduğu gibi Karadeniz Bölgesi'nde de başarıyla uygulandığını belirtti.

Özellikle fındık tarımının yapıldığı Ordu, Giresun ve Düzce gibi illerde projeden yararlanan çiftçi sayısının hayli fazla olduğuna dikkati çeken Soydan, kırsala yönelik uygulanan bu tip projelerin, kırsalda nüfusun gençleşmesine de önemli oranda katkı sunduğunu ifade etti.

Soydan, bölgede ağırlıklı olarak fındık üretimi yapıldığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Zaman zaman doğal afetlere maruz kalınması sonucu fındık rekoltesinde düşüşler yaşanabiliyor. Dolayısıyla üretici fındıktan istediği geliri de kimi zaman sağlayamıyor. Dolayısıyla bu proje bir nevi bölge halkının da imdadına yetişmiş oldu. Genç Çiftçi Projesi sayesinde fındık üreticileri ekonomilerine katkı sunuyor."

Genç Çiftçi Projesi'ni oldukça önemsediklerini vurgulayan Soydan, "Proje sayesinde şehirlerden köylerine dönen gençleri görüyoruz. Bu da şu anlama geliyor; bu proje vesilesiyle köyüne dönen gençler, atalarından ve dedelerinden kalan fındık bahçeleriyle daha yakından ilgilenecekler. Bu durum fındık üretimini olumlu etkileyecektir." diye konuştu.

- "Bölgede hayvancılık canlandı"

Soydan, projenin bölgedeki hayvancılığın da canlanmasına vesile olduğuna işaret ederek, "Maalesef son yıllarda bölgede büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde de son derece azalma gözlenmişti. Bu projeyle büyükbaş hayvancılıkta canlandı diyebiliriz. Aynı zamanda küçükbaş hayvancılık, arıcılık ve tavukçuluk da hayli hareketlendi." dedi.

Bu projenin asıl meyvelerinin 5-6 yıl sonra alınacağını ifade eden Soydan, dağıtılan hayvanların üremeye başlamasıyla hayvancılığın daha da yaygınlaşacağını söyledi.

Soydan, projenin bundan sonraki yıllarda da devam etmesini arzuladıklarını sözlerine ekledi.











